Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri neden önlenemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Yanan otelin geceliği 35 bin TL, önlemi ise sadece 6 bin TL
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Bolu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-dusunur-dugin-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumunu-erteleyebilir-1092969010.html
Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir
Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir
Sputnik Türkiye
Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, başka öncelikleri olduğu için Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebileceğini... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:10+0300
2025-01-23T11:16+0300
dünya
rusya
aleksandr dugin
donald trump
ukrayna
abd
grönland
vladimir zelenskiy
avrupa
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092968713_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_04f9013327a1e6886a5335a02c3ac685.jpg
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'da ne olursa olsun kimse memnun olmayacak. Biz memnun kalmayacağız, Ukraynalılar memnun olmayacak, (Vladimir) Zelenskiy’in Nazileri memnun olmayacak, Avrupalılar memnun olmayacak. Trump bu konuyu tamamen ertelemenin daha iyi olacağını anlayacak kadar pragmatik ve mantıklı” ifadesini kullandı.Trump’ın, göçmen krizi, yolsuzluk, Avrupa ve Çin ile ticari ilişkiler ve Kanada ile Grönland'ın ilhakı gibi diğer konuları ele almak için seçildiğini dile getiren Dugin, Ukrayna krizinin 24 saat içinde çözüme kavuşturulacağı yönündeki sözlerin “gösterinin bir parçası” olduğunu kaydetti.ABD Başkanının, Zelenskiy rejiminin finansmanını kesmesi durumunda Ukrayna krizinin oldukça hızlı bir şekilde sona ereceğinin altını çizen Dugin, şunu dedi: Daha önce de Trump, Ukrayna'daki çatışmayı henüz göreve başlamadan önce bir günde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Wall Street Journal gazetesi dün, Başkan Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'a Ukrayna'daki çatışmanın 100 gün içinde sona erdirilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/svr-direktoru-nariskinden-2025-tahmini-dunya-icin-sakin-bir-yil-olmayacak-1092960282.html
rusya
ukrayna
grönland
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092968713_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2b6d59a48e0eed4dd6143dab18ff95a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, aleksandr dugin, donald trump, ukrayna, abd, grönland, vladimir zelenskiy, avrupa, çin
rusya, aleksandr dugin, donald trump, ukrayna, abd, grönland, vladimir zelenskiy, avrupa, çin

Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir

11:10 23.01.2025 (güncellendi: 11:16 23.01.2025)
© Sputnik / Kirill KallinikovAleksandr Dugin
Aleksandr Dugin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Abone ol
Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, başka öncelikleri olduğu için Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebileceğini belirtti.
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'da ne olursa olsun kimse memnun olmayacak. Biz memnun kalmayacağız, Ukraynalılar memnun olmayacak, (Vladimir) Zelenskiy’in Nazileri memnun olmayacak, Avrupalılar memnun olmayacak. Trump bu konuyu tamamen ertelemenin daha iyi olacağını anlayacak kadar pragmatik ve mantıklı” ifadesini kullandı.
Trump’ın, göçmen krizi, yolsuzluk, Avrupa ve Çin ile ticari ilişkiler ve Kanada ile Grönland'ın ilhakı gibi diğer konuları ele almak için seçildiğini dile getiren Dugin, Ukrayna krizinin 24 saat içinde çözüme kavuşturulacağı yönündeki sözlerin “gösterinin bir parçası” olduğunu kaydetti.
ABD Başkanının, Zelenskiy rejiminin finansmanını kesmesi durumunda Ukrayna krizinin oldukça hızlı bir şekilde sona ereceğinin altını çizen Dugin, şunu dedi:
Savaşan Ukrayna değil, küreselciler, liberal küreselcilerdir. Onlar bu çatışmayı Ukraynalı Nazilerin eliyle bize karşı yönetti.
Daha önce de Trump, Ukrayna'daki çatışmayı henüz göreve başlamadan önce bir günde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Wall Street Journal gazetesi dün, Başkan Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'a Ukrayna'daki çatışmanın 100 gün içinde sona erdirilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
DÜNYA
SVR Direktörü Narışkin'den 2025 tahmini: 'Dünya için sakin bir yıl olmayacak'
08:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала