https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-dusunur-dugin-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumunu-erteleyebilir-1092969010.html
Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir
Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir
Sputnik Türkiye
Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, başka öncelikleri olduğu için Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebileceğini... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:10+0300
2025-01-23T11:10+0300
2025-01-23T11:16+0300
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Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'da ne olursa olsun kimse memnun olmayacak. Biz memnun kalmayacağız, Ukraynalılar memnun olmayacak, (Vladimir) Zelenskiy’in Nazileri memnun olmayacak, Avrupalılar memnun olmayacak. Trump bu konuyu tamamen ertelemenin daha iyi olacağını anlayacak kadar pragmatik ve mantıklı” ifadesini kullandı.Trump’ın, göçmen krizi, yolsuzluk, Avrupa ve Çin ile ticari ilişkiler ve Kanada ile Grönland'ın ilhakı gibi diğer konuları ele almak için seçildiğini dile getiren Dugin, Ukrayna krizinin 24 saat içinde çözüme kavuşturulacağı yönündeki sözlerin “gösterinin bir parçası” olduğunu kaydetti.ABD Başkanının, Zelenskiy rejiminin finansmanını kesmesi durumunda Ukrayna krizinin oldukça hızlı bir şekilde sona ereceğinin altını çizen Dugin, şunu dedi: Daha önce de Trump, Ukrayna'daki çatışmayı henüz göreve başlamadan önce bir günde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Wall Street Journal gazetesi dün, Başkan Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'a Ukrayna'daki çatışmanın 100 gün içinde sona erdirilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/svr-direktoru-nariskinden-2025-tahmini-dunya-icin-sakin-bir-yil-olmayacak-1092960282.html
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rusya, aleksandr dugin, donald trump, ukrayna, abd, grönland, vladimir zelenskiy, avrupa, çin
Rus düşünür Dugin: Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebilir
11:10 23.01.2025 (güncellendi: 11:16 23.01.2025)
Ünlü Rus düşünür ve siyaset uzmanı Dugin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, başka öncelikleri olduğu için Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü erteleyebileceğini belirtti.
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'da ne olursa olsun kimse memnun olmayacak. Biz memnun kalmayacağız, Ukraynalılar memnun olmayacak, (Vladimir) Zelenskiy’in Nazileri memnun olmayacak, Avrupalılar memnun olmayacak. Trump bu konuyu tamamen ertelemenin daha iyi olacağını anlayacak kadar pragmatik ve mantıklı” ifadesini kullandı.
Trump’ın, göçmen krizi, yolsuzluk, Avrupa ve Çin ile ticari ilişkiler ve Kanada ile Grönland'ın ilhakı gibi diğer konuları ele almak için seçildiğini dile getiren Dugin, Ukrayna krizinin 24 saat içinde çözüme kavuşturulacağı yönündeki sözlerin “gösterinin bir parçası” olduğunu kaydetti.
ABD Başkanının, Zelenskiy rejiminin finansmanını kesmesi durumunda Ukrayna krizinin oldukça hızlı bir şekilde sona ereceğinin altını çizen Dugin, şunu dedi:
Savaşan Ukrayna değil, küreselciler, liberal küreselcilerdir. Onlar bu çatışmayı Ukraynalı Nazilerin eliyle bize karşı yönetti.
Daha önce de Trump, Ukrayna'daki çatışmayı henüz göreve başlamadan önce bir günde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Wall Street Journal gazetesi dün, Başkan Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'a Ukrayna'daki çatışmanın 100 gün içinde sona erdirilmesi talimatını verdiğini bildirmişti
.