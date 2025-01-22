https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/24-saatte-cozmeyi-vaat-etmisti-trump-ukraynada-cozum-icin-100-gun-talimati-verdi-1092934286.html

24 saatte çözmeyi vaat etmişti: 'Trump, Ukrayna'da çözüm için 100 gün talimatı verdi'

24 saatte çözmeyi vaat etmişti: 'Trump, Ukrayna'da çözüm için 100 gün talimatı verdi'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'da görev değişiminin yapılmasıyla gözler Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili vaadine çevrilirken ABD basını olası çözüm için yeni başkan tarafından... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T12:32+0300

2025-01-22T12:32+0300

2025-01-22T12:32+0300

ukrayna krizi

abd

keith kellogg

ukrayna

kiev

başkan

wall street journal (wsj)

wall street journal

rusya

vladimir putin

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı 100 gün içinde sonlandırma talimatı verdiğini yazdı.WSJ'nin haberinde, "Başkan Trump, Keith Kellogg'a Ukrayna'daki savaşı 100 günde sonlandırma talimatı verdi" ifadesi kullanıldı.Haberde, neredeyse kimsenin Kellogg'un bunu başarabileceğini düşünmediği vurgulandı.Bununla beraber WSJ, Başkan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili müzakere sürecini bizzat denetleyeceğinin de altını çizdi.Trump, seçimden önceki açıklamalarında, Beyaz Saray'a yeniden çıkması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.Gazeteciler dün Trump'a Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu sormuştu. Putin'le bir araya gelerek bu konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, "Birçok insan, savaşın bir haftada sona ereceğini düşünüyordu, ancak üç yıldır sürüyor. Her şey olabilir. Fakat ben, bu savaşa son vermenin çok iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yla anlaşma yapmaya hazır olduğunu da belirtmişti."Bana anlaşma yapmak istediğini söyledi. Zelenskiy, anlaşma imzalamak istiyor" diyen Trump, Putin'i de anlaşma için hazır olmaya çağırarak bunun Rusya'nın çıkarına olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rus-siyasi-dusunur-dugin-trumpa-yeni-suikast-olasiligi-dislanamaz-1092928056.html

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