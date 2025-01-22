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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/24-saatte-cozmeyi-vaat-etmisti-trump-ukraynada-cozum-icin-100-gun-talimati-verdi-1092934286.html
24 saatte çözmeyi vaat etmişti: 'Trump, Ukrayna'da çözüm için 100 gün talimatı verdi'
24 saatte çözmeyi vaat etmişti: 'Trump, Ukrayna'da çözüm için 100 gün talimatı verdi'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da görev değişiminin yapılmasıyla gözler Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili vaadine çevrilirken ABD basını olası çözüm için yeni başkan tarafından... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T12:32+0300
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı 100 gün içinde sonlandırma talimatı verdiğini yazdı.WSJ'nin haberinde, "Başkan Trump, Keith Kellogg'a Ukrayna'daki savaşı 100 günde sonlandırma talimatı verdi" ifadesi kullanıldı.Haberde, neredeyse kimsenin Kellogg'un bunu başarabileceğini düşünmediği vurgulandı.Bununla beraber WSJ, Başkan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili müzakere sürecini bizzat denetleyeceğinin de altını çizdi.Trump, seçimden önceki açıklamalarında, Beyaz Saray'a yeniden çıkması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.Gazeteciler dün Trump'a Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu sormuştu. Putin'le bir araya gelerek bu konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, "Birçok insan, savaşın bir haftada sona ereceğini düşünüyordu, ancak üç yıldır sürüyor. Her şey olabilir. Fakat ben, bu savaşa son vermenin çok iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yla anlaşma yapmaya hazır olduğunu da belirtmişti."Bana anlaşma yapmak istediğini söyledi. Zelenskiy, anlaşma imzalamak istiyor" diyen Trump, Putin'i de anlaşma için hazır olmaya çağırarak bunun Rusya'nın çıkarına olacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rus-siyasi-dusunur-dugin-trumpa-yeni-suikast-olasiligi-dislanamaz-1092928056.html
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abd, keith kellogg, ukrayna, kiev, başkan, wall street journal (wsj), wall street journal, rusya, vladimir putin, çözüm, çözüm, çözüm süreci, siyasi çözüm, diplomatik çözüm
abd, keith kellogg, ukrayna, kiev, başkan, wall street journal (wsj), wall street journal, rusya, vladimir putin, çözüm, çözüm, çözüm süreci, siyasi çözüm, diplomatik çözüm

24 saatte çözmeyi vaat etmişti: 'Trump, Ukrayna'da çözüm için 100 gün talimatı verdi'

12:32 22.01.2025
© AP Photo / Susan WalshDonald Trump y Keith Kellog
Donald Trump y Keith Kellog - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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Beyaz Saray'da görev değişiminin yapılmasıyla gözler Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili vaadine çevrilirken ABD basını olası çözüm için yeni başkan tarafından verilen talimatı okurlarına aktardı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a, Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı 100 gün içinde sonlandırma talimatı verdiğini yazdı.

WSJ'nin haberinde, "Başkan Trump, Keith Kellogg'a Ukrayna'daki savaşı 100 günde sonlandırma talimatı verdi" ifadesi kullanıldı.

Haberde, neredeyse kimsenin Kellogg'un bunu başarabileceğini düşünmediği vurgulandı.

Bununla beraber WSJ, Başkan Trump'ın Ukrayna'yla ilgili müzakere sürecini bizzat denetleyeceğinin de altını çizdi.

Trump, seçimden önceki açıklamalarında, Beyaz Saray'a yeniden çıkması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.

Gazeteciler dün Trump'a Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu sormuştu. Putin'le bir araya gelerek bu konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, "Birçok insan, savaşın bir haftada sona ereceğini düşünüyordu, ancak üç yıldır sürüyor. Her şey olabilir. Fakat ben, bu savaşa son vermenin çok iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'yla anlaşma yapmaya hazır olduğunu da belirtmişti.

"Bana anlaşma yapmak istediğini söyledi. Zelenskiy, anlaşma imzalamak istiyor" diyen Trump, Putin'i de anlaşma için hazır olmaya çağırarak bunun Rusya'nın çıkarına olacağını kaydetmişti.
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