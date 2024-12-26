https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/merkez-bankasi-yilin-son-faiz-kararini-acikladi-tcmb-faiz-oranini-ne-kadar-indirdi-1092051186.html

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı: TCMB faiz oranını ne kadar indirdi?

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı: TCMB faiz oranını ne kadar indirdi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dakika aralık ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası yılın son para politikası kararını açıkladı. Asgari ücretin... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T14:00+0300

2024-12-26T14:00+0300

2024-12-26T14:16+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası, yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizinde değişikliğe gitti. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 47.50'ye çekti. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam kararının ardından güçlenen faiz indirimi beklentileri gerçekleşmiş oldu. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine de karar verildi.Ekonomistlerin beklentisiMerkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.TCMB, son 8 toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48.50'ye çekmesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29.50.TCMB, 2025 yılında 12 yerine 8 faiz toplantısı yapma kararı aldı.150 baz puanlık bir marj belirlendiToplantı sonrasında yapılan açıklama şu şekilde:"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47.5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek'Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

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