https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/macaristandan-slovakyaya-yardim-eli-turkakimdan-gaz-saglanacak-1092980410.html
Macaristan’dan Slovakya'ya yardım eli: TürkAkım’dan gaz sağlanacak
Macaristan’dan Slovakya'ya yardım eli: TürkAkım’dan gaz sağlanacak
Sputnik Türkiye
Macaristan, Ukrayna’nın transiti kestikten sonra doğalgaz sıkıntısı çeken Slovakya’ya yardım eli uzattı. Dışişleri Bakanı Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T14:39+0300
2025-01-23T14:39+0300
2025-01-23T14:35+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Slovakya'nın enerji arzının güvence altına alınması için transit kapasitelerimizi eksiksiz olarak sunmaya hazırız” ifadesini kullandı.Macaristan’ın geçen yıl TürkAkım aracılığıyla Rusya'dan 7.6 milyar metreküp gaz aldığını bildiren Macar diplomat, boru hattının maksimum kapasitesinin 8.5 milyar metreküp olduğunu anımsatarak, “Böylece yaklaşık bir milyar metreküplük bir rezerv kalıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.Rus gazını diğer AB ülkelerine taşıma fırsatının kaybedilmesinin ülkeye vereceği zararın yılda yaklaşık 500 milyon, hatta fiyatların artması bağlamında bir milyar euro olacağını söyleyen Fico, Avrupa Birliği’nin de maliyetinin yaklaşık 70 milyar euro ödemek zorunda kalacağını tahmin etmişti.Fico, transit sorununun çözüme kavuşturulmaması halinde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını veto etmeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-dusunur-dugin-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumunu-erteleyebilir-1092969010.html
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macaristan, peter szijjarto, slovakya, doğalgaz, türkakım, ukrayna, robert fitzo, rusya
macaristan, peter szijjarto, slovakya, doğalgaz, türkakım, ukrayna, robert fitzo, rusya
Macaristan’dan Slovakya'ya yardım eli: TürkAkım’dan gaz sağlanacak
Macaristan, Ukrayna’nın transiti kestikten sonra doğalgaz sıkıntısı çeken Slovakya’ya yardım eli uzattı. Dışişleri Bakanı Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattından aldıkları gazı komşu ülkeye sağlayacaklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Slovakya'nın enerji arzının güvence altına alınması için transit kapasitelerimizi eksiksiz olarak sunmaya hazırız” ifadesini kullandı.
Macaristan’ın geçen yıl TürkAkım aracılığıyla Rusya'dan 7.6 milyar metreküp gaz aldığını bildiren Macar diplomat, boru hattının maksimum kapasitesinin 8.5 milyar metreküp olduğunu anımsatarak, “Böylece yaklaşık bir milyar metreküplük bir rezerv kalıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Slovakya'nın enerji güvenliğine katkıda bulunabilmek için Slovakya’yla olan boru hattının yıllık kapasitesini 900 bin metreküp arttırıyoruz.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.
Rus gazını diğer AB ülkelerine taşıma fırsatının kaybedilmesinin ülkeye vereceği zararın yılda yaklaşık 500 milyon, hatta fiyatların artması bağlamında bir milyar euro olacağını söyleyen Fico, Avrupa Birliği’nin de maliyetinin yaklaşık 70 milyar euro ödemek zorunda kalacağını tahmin etmişti.
Fico, transit sorununun çözüme kavuşturulmaması halinde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını veto etmeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.