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Genç kadının acı sonu: Evdeki köpekleri tarafından yendi
Genç kadının acı sonu: Evdeki köpekleri tarafından yendi
Sputnik Türkiye
Romanya’nın Bükreş kenti yakınlarındaki bir apartman dairesinde, 34 yaşındaki Adriana Neagoe isimli bir kadın günlerce haber alınamadıktan sonra ölü bulundu... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Romanya’da yalnız yaşayan kadın, evinde aç kalan pug cinsi köpekleri tarafından yenmiş halde bulundu.Anda Sasha ismiyle de bilinen Adriana Neagoe’nin ailesi, genç kadından beş gün boyunca haber alamayınca hayatından endişelenip polise başvurdu. Polis, bir akrabasının eşlik ettiği ekiplerle birlikte kadının yaşadığı eve gitti. Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla konuttan içeri girilirken Adriana, hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Yanında ise açlıktan bitkin düşmüş iki pug cinsi köpeği olduğu ifade edildi. Polis, aç kalan köpeklerin Adriana’nın cansız bedeninden beslenmeye başladığını tespit etti. Ambulans ekipleri, kadının herhangi bir şiddet belirtisi göstermediğini belirterek ölümünü doğruladı. Adriana’nın kesin ölüm nedeninin otopsi yapılmak üzere Gorj Adli Tıp Kurumu’na gönderilen bedeni üzerinde yapılacak incelemelerden sonra netleşeceği açıklandı.Adriana’nın ailesi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla duydukları acıyı ifade etti. Kız kardeşi Maria Alexandra “Bir başka melek cennete gitti. Güzel kız kardeşim Anda Sasha artık aramızda değil” diyerek taziye mesajlarını paylaştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adriana’nın pug cinsi köpekleri ise güvenli bir barınağa götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunya-kupasi-oncesi-sokaklari-temizleme-plani-fasta-3-milyon-kopek-oldurulecek-1092836792.html
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köpek, yavru köpek, köpek eti, hayvan, hayvan hakları, pet hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, ceset, ceset torbası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
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Genç kadının acı sonu: Evdeki köpekleri tarafından yendi

17:32 23.01.2025
© AA / Jacob GarciaMeksika'da evcil hayvanlar kutsandı
Meksika'da evcil hayvanlar kutsandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / Jacob Garcia
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Romanya’nın Bükreş kenti yakınlarındaki bir apartman dairesinde, 34 yaşındaki Adriana Neagoe isimli bir kadın günlerce haber alınamadıktan sonra ölü bulundu. Evde yalnız yaşayan Adriana’nın cansız bedeni, pug cinsi iki köpeği tarafından kısmen yenmiş halde bulundu.
Romanya’da yalnız yaşayan kadın, evinde aç kalan pug cinsi köpekleri tarafından yenmiş halde bulundu.
Anda Sasha ismiyle de bilinen Adriana Neagoe’nin ailesi, genç kadından beş gün boyunca haber alamayınca hayatından endişelenip polise başvurdu. Polis, bir akrabasının eşlik ettiği ekiplerle birlikte kadının yaşadığı eve gitti. Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla konuttan içeri girilirken Adriana, hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Yanında ise açlıktan bitkin düşmüş iki pug cinsi köpeği olduğu ifade edildi. Polis, aç kalan köpeklerin Adriana’nın cansız bedeninden beslenmeye başladığını tespit etti. Ambulans ekipleri, kadının herhangi bir şiddet belirtisi göstermediğini belirterek ölümünü doğruladı. Adriana’nın kesin ölüm nedeninin otopsi yapılmak üzere Gorj Adli Tıp Kurumu’na gönderilen bedeni üzerinde yapılacak incelemelerden sonra netleşeceği açıklandı.
Adriana’nın ailesi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla duydukları acıyı ifade etti. Kız kardeşi Maria Alexandra “Bir başka melek cennete gitti. Güzel kız kardeşim Anda Sasha artık aramızda değil” diyerek taziye mesajlarını paylaştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adriana’nın pug cinsi köpekleri ise güvenli bir barınağa götürüldü.
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