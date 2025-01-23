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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk ediyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk ediyor
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, 23 Ocak’ta Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
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maç
maç yayını
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fransa'nın güçlü ekiplerinden Olympique Lyon'u ağırlıyor. Karşılaşma, bugün, 23 Ocak 2025 Perşembe günü, saat 20.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Avrupa Ligi’ndeki ilk 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan Fenerbahçe, grupta 21. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmadan alınacak bir galibiyet, sarı-lacivertlilerin play-off umutlarını canlı tutmak adına kritik bir öneme sahip. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.Olympique Lyon ise Avrupa Ligi’nde başarılı bir grafik çizerek 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve grupta 4. sırada yer alıyor. Fransa Ligi’nde son maçında Toulouse ile 0-0 berabere kalan Lyon, Fenerbahçe karşısında da etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.Maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecekBu önemli karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.Fenerbahçe taraftarları, Avrupa Ligi’nde takımlarının play-off umutlarını canlı tutması için büyük bir heyecanla bu kritik karşılaşmayı bekliyor.
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fenerbahçe lyon maçı, fenerbahçe lyon karşılaşması, 23 ocak fenerbahçe lyon, fenerbahçe lyon saat kaçta, lyon maçı canlı yayın, fenerbahçe lyon trt 1, uefa avrupa ligi fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk ediyor

09:54 23.01.2025
© Fotoğraf : TwitterFenerbahçe Ülker Stadı
Fenerbahçe Ülker Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, 23 Ocak’ta Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, sarı-lacivertliler için play-off umutlarını koruma adına büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fransa'nın güçlü ekiplerinden Olympique Lyon'u ağırlıyor. Karşılaşma, bugün, 23 Ocak 2025 Perşembe günü, saat 20.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi’ndeki ilk 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan Fenerbahçe, grupta 21. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmadan alınacak bir galibiyet, sarı-lacivertlilerin play-off umutlarını canlı tutmak adına kritik bir öneme sahip. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibine karşı sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Olympique Lyon ise Avrupa Ligi’nde başarılı bir grafik çizerek 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve grupta 4. sırada yer alıyor. Fransa Ligi’nde son maçında Toulouse ile 0-0 berabere kalan Lyon, Fenerbahçe karşısında da etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

Bu önemli karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe taraftarları, Avrupa Ligi’nde takımlarının play-off umutlarını canlı tutması için büyük bir heyecanla bu kritik karşılaşmayı bekliyor.
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