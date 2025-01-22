https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/fenerbahcenin-transfer-gorusmelerine-basladigi-milan-skriniar-istanbulda-1092945884.html
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Milan Skriniar İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Milan Skriniar İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:31+0300
2025-01-22T17:31+0300
2025-01-22T17:34+0300
spor
fenerbahçe
milan skriniar
transfer
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Sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinin başladığı Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, bugün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Skriniar'ın formayla fotoğrafını uçaktan paylaşarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
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fenerbahçe, milan skriniar, transfer
fenerbahçe, milan skriniar, transfer
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Milan Skriniar İstanbul'da
17:31 22.01.2025 (güncellendi: 17:34 22.01.2025)
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.
Sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinin başladığı Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, bugün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Skriniar'ın formayla fotoğrafını uçaktan paylaşarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor" ifadelerini kullanmıştı.