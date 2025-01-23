https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-lyon-ile-0-0-berabere-kaldi-1092994557.html
Fenerbahçe, Lyon ile 0-0 berabere kaldı
Fenerbahçe, Lyon ile 0-0 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, sarı kart gören Osayi Samuel ve... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T22:54+0300
2025-01-23T22:54+0300
2025-01-23T23:41+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile 0-0 berabere kalarak grubu ilk 8’de tamamlama şansını sonraki maçlara bıraktı.UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Spor Kulübü sahasında Olimpik Lyon’u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çaldı. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçilirken, 45+6. dakikada Niakhate’nin İrfan Can’a yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle avantaj yakalandı. Ancak VAR incelemesi sonrası verilen kırmızı kart iptal edildi ve devre 0-0 tamamlandı.İkinci yarıda En-Nesyri’nin 55. dakikada attığı gol, hakem Sozza tarafından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'de sarı kart gören Osayi Samuel ve Sofyan Amrabat, Midtjylland maçında cezalı duruma düştü. Sarı lacivertli takım, 30 Ocak’ta Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Ancak Midtjylland’ı mağlup etse bile rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olarak üst tura çıkacak. Eğer ilk 8’e girilmezse play-off’a kalacak.
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fenerbahçe lyon maç özeti, fenerbahçe puanı, avrupa ligi puan durumu
fenerbahçe lyon maç özeti, fenerbahçe puanı, avrupa ligi puan durumu
Fenerbahçe, Lyon ile 0-0 berabere kaldı
22:54 23.01.2025 (güncellendi: 23:41 23.01.2025)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, sarı kart gören Osayi Samuel ve Sofyan Amrabat bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Fenerbahçe’nin grubu ilk 8’de tamamlayıp tamamlayamayacağı, rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile 0-0 berabere kalarak grubu ilk 8’de tamamlama şansını sonraki maçlara bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Spor Kulübü sahasında Olimpik Lyon’u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çaldı. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçilirken, 45+6. dakikada Niakhate’nin İrfan Can’a yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle avantaj yakalandı. Ancak VAR incelemesi sonrası verilen kırmızı kart iptal edildi ve devre 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda En-Nesyri’nin 55. dakikada attığı gol, hakem Sozza tarafından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'de sarı kart gören Osayi Samuel ve Sofyan Amrabat, Midtjylland maçında cezalı duruma düştü. Sarı lacivertli takım, 30 Ocak’ta Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Ancak Midtjylland’ı mağlup etse bile rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olarak üst tura çıkacak. Eğer ilk 8’e girilmezse play-off’a kalacak.