https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-lyon-ile-0-0-berabere-kaldi-1092994557.html

Fenerbahçe, Lyon ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, Lyon ile 0-0 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, sarı kart gören Osayi Samuel ve... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile 0-0 berabere kalarak grubu ilk 8’de tamamlama şansını sonraki maçlara bıraktı.UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Spor Kulübü sahasında Olimpik Lyon’u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çaldı. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçilirken, 45+6. dakikada Niakhate’nin İrfan Can’a yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle avantaj yakalandı. Ancak VAR incelemesi sonrası verilen kırmızı kart iptal edildi ve devre 0-0 tamamlandı.İkinci yarıda En-Nesyri’nin 55. dakikada attığı gol, hakem Sozza tarafından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'de sarı kart gören Osayi Samuel ve Sofyan Amrabat, Midtjylland maçında cezalı duruma düştü. Sarı lacivertli takım, 30 Ocak’ta Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Ancak Midtjylland’ı mağlup etse bile rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olarak üst tura çıkacak. Eğer ilk 8’e girilmezse play-off’a kalacak.

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