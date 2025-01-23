https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-berabere-kaldi-uefa-ulke-puani-siralamasi-belli-oldu-1092994935.html
Fenerbahçe berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu
Fenerbahçe berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş önemli karşılaşmalara çıktı. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T23:35+0300
2025-01-23T23:35+0300
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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer almakta olup, toplamda 41 bin 700 puanda kaldı.UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş önemli maçlara çıktı. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş ise Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek 9 puana yükseldi ve 18. sıraya çıktı. Galatasaray, 13 puanla 5. sırada; son hafta Ajax ile, Fenerbahçe 9 puanla 19. sırada Midtjylland ile, Beşiktaş ise 9 puanla 20. sırada Twente ile karşılaşacak.UEFA ülke puanı sıralamasında ise İngiltere zirvede 100 bin 88 puan ile liderliğini sürdürüyor. İtalya ve İspanya sırasıyla 88 bin 168 ve 82 bin 418 puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunurken, Almanya ise 78 bin 785 puanla dördüncü sırada yer alıyor.UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:1- İngiltere: 100 bin 882- İtalya: 88 bin 1683- İspanya: 82 bin 4184- Almanya: 78 bin 7855- Fransa: 65 bin 6646- Hollanda: 61 bin 2327- Portekiz: 58 bin 4658- Belçika: 52 bin 3009- Çekya: 42 bin 65010- Türkiye: 41 bin 700
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uefa ülke puanı değişti mi, uefa avrupa ligi puan durumu
uefa ülke puanı değişti mi, uefa avrupa ligi puan durumu
Fenerbahçe berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu
23:35 23.01.2025 (güncellendi: 23:38 23.01.2025)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş önemli karşılaşmalara çıktı. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş ise Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti. Futbolseverler için UEFA ülke puanı merak konusu oldu.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer almakta olup, toplamda 41 bin 700 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş önemli maçlara çıktı. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş ise Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek 9 puana yükseldi ve 18. sıraya çıktı. Galatasaray, 13 puanla 5. sırada; son hafta Ajax ile, Fenerbahçe 9 puanla 19. sırada Midtjylland ile, Beşiktaş ise 9 puanla 20. sırada Twente ile karşılaşacak.
UEFA ülke puanı sıralamasında ise İngiltere zirvede 100 bin 88 puan ile liderliğini sürdürüyor. İtalya ve İspanya sırasıyla 88 bin 168 ve 82 bin 418 puanla ikinci ve üçüncü sırada bulunurken, Almanya ise 78 bin 785 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:
1- İngiltere: 100 bin 88
2- İtalya: 88 bin 168
3- İspanya: 82 bin 418
4- Almanya: 78 bin 785
5- Fransa: 65 bin 664
6- Hollanda: 61 bin 232
7- Portekiz: 58 bin 465
8- Belçika: 52 bin 300
9- Çekya: 42 bin 650
10- Türkiye: 41 bin 700