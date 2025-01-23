https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/cumhurbaskani-erdogan-ruanda-ile-ticaret-hacmi-500-milyon-dolara-yaklasti-1092991237.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye-Ruanda ilişkileri, iş birliği... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T19:19+0300
2025-01-23T19:19+0300
2025-01-23T19:19+0300
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recep tayyip erdoğan
ak parti
ruanda
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.İkili basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor. Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/erdogan-otel-yangininda-hayatini-kaybedenlerin-cenaze-torenine-katiliyor-1092938574.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ruanda, ekonomi, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı
recep tayyip erdoğan, ak parti, ruanda, ekonomi, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye-Ruanda ilişkileri, iş birliği projeleri ve iki ülke arasındaki mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
İkili basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı. Bugün 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor. Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.