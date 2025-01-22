https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/erdogan-otel-yangininda-hayatini-kaybedenlerin-cenaze-torenine-katiliyor-1092938574.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Canımız, yüreğimiz yandı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Canımız, yüreğimiz yandı'

Sputnik Türkiye

Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T14:54+0300

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türkiye

bolu

yangın

recep tayyip erdoğan

grand kartal oteli

grand kartal otel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Erdoğan "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. İnşallah şüheda sınıfında cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak görev ifa ettik, ailece uzun yıllar dostluğumuz var. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayretindeyiz" dedi.Erdoğan Bolu'ya gittiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Altun, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html

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bolu, yangın, recep tayyip erdoğan, grand kartal oteli, grand kartal otel