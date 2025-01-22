https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/erdogan-otel-yangininda-hayatini-kaybedenlerin-cenaze-torenine-katiliyor-1092938574.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Canımız, yüreğimiz yandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Canımız, yüreğimiz yandı'
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T14:54+0300
2025-01-22T14:54+0300
2025-01-22T16:01+0300
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bolu
yangın
recep tayyip erdoğan
grand kartal oteli
grand kartal otel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Erdoğan "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. İnşallah şüheda sınıfında cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak görev ifa ettik, ailece uzun yıllar dostluğumuz var. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayretindeyiz" dedi.Erdoğan Bolu'ya gittiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Altun, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html
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bolu, yangın, recep tayyip erdoğan, grand kartal oteli, grand kartal otel
bolu, yangın, recep tayyip erdoğan, grand kartal oteli, grand kartal otel
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Canımız, yüreğimiz yandı'
14:54 22.01.2025 (güncellendi: 16:01 22.01.2025)
Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Erdoğan "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimizi rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. İnşallah şüheda sınıfında cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak görev ifa ettik, ailece uzun yıllar dostluğumuz var. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayretindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."