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Bilim insanları duyurdu: Tatil insanları 4 yaş gençleştiriyor
Bilim insanları duyurdu: Tatil insanları 4 yaş gençleştiriyor
Sputnik Türkiye
Tatile çıkmanın yalnızca ruhu dinlendirmekle kalmayıp, insanı fiziksel olarak da gençleştirdiği ortaya çıktı. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Tatilin, fiziksel olarak gençleştirdiği ve bu etkinin ortalama iki hafta sürdüğü bilimsel araştırmalar ve anketlerle kanıtlandı.Almanya'da düzenlenen ankete katılanların verdiği cevaplara göre tatilin ardından hissedilen gençlik etkisinin ortalama 4.2 yaş kadar olduğu ifade edildi. Katılımcıların yüzde 22’si bu etkiyi 5 yaş daha gençleşmiş gibi hissettiğini söylerken, yüzde 38’i ise etkinin bir ila üç yıl sürdüğünü tahmin etti. Araştırmaya göre tatilin etkisinin günlük hayatın koşuşturmasına dönüldüğünde azaldığı açıklandı. Anket verilerine göre çalışanların yüzde 59'u gençleşme hissinin iki hafta sürdüğünü, yüzde 14'ü ise bir ay devam ettiğini belirtti.Uzmanlar, tatilin gençleştirici etkisinin bilimsel çalışmalarla da desteklendiğini belirtti. Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, olumlu tatil deneyimlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebildiği, metabolizmayı uyandırdığı ve vücudun doğal iyileşme sürecini desteklediği ifade edildi.
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Bilim insanları duyurdu: Tatil insanları 4 yaş gençleştiriyor

22:46 23.01.2025
© AATatil planı
Tatil planı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Tatile çıkmanın yalnızca ruhu dinlendirmekle kalmayıp, insanı fiziksel olarak da gençleştirdiği ortaya çıktı. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından Almanya’da yapılan anketin sonuçlarına göre, tatilden dönenlerin yüzde 37’si kendini 4.2 yaş daha genç hissettiğini belirtti.
Tatilin, fiziksel olarak gençleştirdiği ve bu etkinin ortalama iki hafta sürdüğü bilimsel araştırmalar ve anketlerle kanıtlandı.
Almanya'da düzenlenen ankete katılanların verdiği cevaplara göre tatilin ardından hissedilen gençlik etkisinin ortalama 4.2 yaş kadar olduğu ifade edildi. Katılımcıların yüzde 22’si bu etkiyi 5 yaş daha gençleşmiş gibi hissettiğini söylerken, yüzde 38’i ise etkinin bir ila üç yıl sürdüğünü tahmin etti. Araştırmaya göre tatilin etkisinin günlük hayatın koşuşturmasına dönüldüğünde azaldığı açıklandı. Anket verilerine göre çalışanların yüzde 59'u gençleşme hissinin iki hafta sürdüğünü, yüzde 14'ü ise bir ay devam ettiğini belirtti.
Uzmanlar, tatilin gençleştirici etkisinin bilimsel çalışmalarla da desteklendiğini belirtti. Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, olumlu tatil deneyimlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebildiği, metabolizmayı uyandırdığı ve vücudun doğal iyileşme sürecini desteklediği ifade edildi.
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