https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/esnek-calisma-modelinin-detaylari-ortaya-cikti-calisma-saatleri-dusecek-mi-haftalik-calisma-suresi-1092691300.html
Esnek çalışma modelinin detayları ortaya çıktı: Çalışma saatleri düşecek mi? Haftalık çalışma süresi 40 saat mi olacak?
Esnek çalışma modelinin detayları ortaya çıktı: Çalışma saatleri düşecek mi? Haftalık çalışma süresi 40 saat mi olacak?
Sputnik Türkiye
Hükümet, "esnek çalışma" modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu yeni modelin detayları... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T10:37+0300
2025-01-15T10:37+0300
2025-01-15T10:37+0300
ekonomi
haftalık çalışma saati
mahinur özdemir göktaş
kamu
esnek çalışma
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Hükümet, çalışanların iş-özel hayat dengesini iyileştirmek amacıyla esnek çalışma modelini devreye sokmaya hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, sistemin ayrıntılarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Sabah'ın haberine göre, yeni model, çalışma saatlerini kısaltırken, çalışanlara daha fazla esneklik ve güvence sağlayacak.Çalışma saatleri düşecek mi?Yeni modelde, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülmesi gündemde. Özellikle imalat sektörü gibi yoğun iş kollarında yarım gün veya tam gün esnek çalışma düzenlemeleri öngörülüyor. Bu düzenlemenin, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlandığı ifade ediliyor.Kamuda esnek çalışma planlarıKamuda esnek çalışma modeli, farklı formüllerle değerlendiriliyor. Üzerinde çalışılan modeller arasında:Özellikle kadın çalışanların istihdamda kalmasını kolaylaştıracak bu uygulamalar, iş dünyasıyla istişare edilerek hayata geçirilecek.Yeni esnek çalışma modelinde, çalışanların sigorta ve gelir haklarının korunması öncelikli olacak. Mali haklar, esneklik nedeniyle azalmayacak ve çalışanların süreklilik sağlaması için destekler geliştirilecek. Hükümet, bu konuyla ilgili iş kanununda düzenlemeler ve ikincil mevzuat çalışmaları yapmayı planlıyor.Esnek çalışma modelinde, uluslararası örnekler inceleniyor. Avrupa'da birçok ülke, haftalık çalışma saatlerini düşürerek çalışanların verimliliğini artırmayı ve iş-özel hayat dengesini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'de de benzer bir yaklaşım benimsenerek, bu modelin uygulanabilirliği değerlendiriliyor.Esnek çalışma modeli ne getirecek?Yeni düzenlemenin amacı, çalışanların iş yükünü azaltırken daha verimli bir çalışma düzeni oluşturmak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kademeli-emeklilik-gelecek-mi-bakan-isikhandan-net-aciklama-1092688469.html
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esnek çalışma modeli, esnek çalışma nedir, çalışma saatleri kısalıyor, haftalık 40 saat çalışma, kamuda uzaktan çalışma, esnek çalışma düzenlemesi, aile ve sosyal politikalar bakanı açıklaması, esnek çalışma avantajları, kamuda esnek çalışma formülleri, uzaktan çalışma düzenlemesi, 2025 esnek çalışma detayları, haftalık çalışma süresi düşürüldü mü, 40 saat çalışma mı geliyor, çalışma saatleri düşecek mi, mesai saatleri kısalıyor mu
Esnek çalışma modelinin detayları ortaya çıktı: Çalışma saatleri düşecek mi? Haftalık çalışma süresi 40 saat mi olacak?
Hükümet, "esnek çalışma" modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu yeni modelin detayları ortaya çıktı. Buna göre, çalışma saatlerinin kısalması gündemde. Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürüleceği ifade ediliyor.
Hükümet, çalışanların iş-özel hayat dengesini iyileştirmek amacıyla esnek çalışma modelini devreye sokmaya hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, sistemin ayrıntılarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Sabah'ın haberine göre, yeni model, çalışma saatlerini kısaltırken, çalışanlara daha fazla esneklik ve güvence sağlayacak.
Çalışma saatleri düşecek mi?
Yeni modelde, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülmesi gündemde. Özellikle imalat sektörü gibi yoğun iş kollarında yarım gün veya tam gün esnek çalışma düzenlemeleri öngörülüyor. Bu düzenlemenin, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlandığı ifade ediliyor.
Kamuda esnek çalışma planları
Kamuda esnek çalışma modeli, farklı formüllerle değerlendiriliyor. Üzerinde çalışılan modeller arasında:
Değişken zamanlı çalışma modeli Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli
Özellikle kadın çalışanların istihdamda kalmasını kolaylaştıracak bu uygulamalar, iş dünyasıyla istişare edilerek hayata geçirilecek.
Yeni esnek çalışma modelinde, çalışanların sigorta ve gelir haklarının korunması öncelikli olacak. Mali haklar, esneklik nedeniyle azalmayacak ve çalışanların süreklilik sağlaması için destekler geliştirilecek. Hükümet, bu konuyla ilgili iş kanununda düzenlemeler ve ikincil mevzuat çalışmaları yapmayı planlıyor.
Esnek çalışma modelinde, uluslararası örnekler inceleniyor. Avrupa'da birçok ülke, haftalık çalışma saatlerini düşürerek çalışanların verimliliğini artırmayı ve iş-özel hayat dengesini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye'de de benzer bir yaklaşım benimsenerek, bu modelin uygulanabilirliği değerlendiriliyor.
Esnek çalışma modeli ne getirecek?
Yeni düzenlemenin amacı, çalışanların iş yükünü azaltırken daha verimli bir çalışma düzeni oluşturmak:
Çalışma saatlerinin kısaltılması Gelir ve sigorta güvenceleri Kadın istihdamının artırılması Uzaktan ve kısmi çalışma olanaklarının genişletilmesi