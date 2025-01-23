https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yunanistanda-2-bin-yil-oncesine-ait-oldugu-dusunulen-bir-heykel-copte-bulundu-1092966516.html

Yunanistan'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir heykel çöpte bulundu

Yunanistan'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir heykel çöpte bulundu

Sputnik Türkiye

Yunanistan, Selanik'te çöp kutusunun yanına bırakılan bir heykel iki bin yıldan daha eski çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından bulunan... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T10:33+0300

2025-01-23T10:33+0300

2025-01-23T10:33+0300

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Yunanistan'da polis, iki bin yıldan daha eski olduğu düşünülen bir mermer heykeli çöp poşetinde terk edilmiş halde buldu. Yunan polisi, çarşamba günü Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bir çöp poşetinin içinde terk edilmiş bir kadın heykeli buldu. Bu heykelin 2000 yıldan daha eskiye ait olduğu düşünülüyor. Heykel incelenmek üzere uzmanlara gönderildi.Yunanistan'ın ikinci büyük şehrinin dışında bulunan Neoi Epivates'te bir çöp kutusunun yanında 80 santimetre uzunluğunda bir heykel keşfeden adamın yerel yetkililerle temasa geçtiği aktarıldı. Uzmanlar, ilk değerlendirmenin ardından parçanın, Büyük İskender'in fetihlerinden sonra sanat ve kültürün geliştiği, yaklaşık olarak M.Ö. 320 ile 30 yılları arasındaki Helenistik döneme ait olduğunu belirlediğini söyledi.Arkeolog incelemesinin ardından otoritelere teslim edileceği söylenen heykelin kim tarafından atıldığını belirlemek için bir soruşturma başlatıldı. Antik mirasıyla ünlü olan Yunanistan'da tesadüfi olarak bulunan arkeolojik keşifler genelde yaygındır. Aralık ayında, başkent Atina yakınlarında doğal gaz boru hattı döşeyen işçiler, Akropolis yakınlarındaki tuğla kaplı bir çukurda dik olarak gömülü Roma dönemine ait bir Hermes heykelini ortaya çıkarmıştı.

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