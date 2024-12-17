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Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı: '8 ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladı'
Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı: '8 ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladı'
Sputnik Türkiye
Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Sanıkların cinayetten 8 ay önceden itibaren... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T21:31+0300
2024-12-17T21:31+0300
türkiye
sinan ateş
doğukan çep
dava
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada gerekçeli kararını açıkladı.Kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık 8 ay öncesinden itibaren cinayetin ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle, hangi araçlarla gerçekleştirileceğini, olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını detaylı olarak planlayarak suçu önceden tasarladıkları bildirildi.Sanık Tolgahan Demirabaş'ın telefon kayıtlarında, 'olayın öncesinde Ateş'in nerede oturduğu ve görev yaptığı, çalıştığı ofisinin neresi olduğu, ne zaman, nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı' gibi konularda detaylı araştırma yaptığı, kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda bilgi topladığının belirlendiği ifade edildi.Sanık Doğukan Çep'in de sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği kaydedilen kararda, Özyağcı'nın silah kullanma konusunda usta olduğu, motokurye olan Balkaya'nın da iyi şekilde motosiklet kullandığı belirtildi. Ayrıca, Çep'in, Ateş'in nerede bulunabileceğine dair bilgileri Demirbaş'tan temin ettiği bilgisine yer verildi.Kararda, Özyağcı, Balkaya ve Kurt'un 26 Aralık 2022'den olayın gerçekleştirildiği 30 Aralık 2022'ye kadar, maktul Ateş'in Çukurambar'daki ofisinin çevresinde keşif yaparak cinayetin detaylarını planladıkları bildirildi.İşlenen cinayetin ardından olay yerinden motosikletle uzaklaşan tetikçi Eray Özyağcı'nın, Gölbaşı ilçesinde bekleyen sanık Demirbaş tarafından araçla kaçırıldığı bilgisine yer verilen kararda, Demirbaş ve dosyanın diğer sanıklarından Emre Yüksel'in, Özyağcı'yı İstanbul'a götürdüğünün anlaşıldığı ifade edildi.Kamera kayıtları ve bilirkişi raporundan ise Sinan Ateş'e, sanık Özyağcı'dan başka ateş eden kimsenin olmadığının anlaşıldığı bildirildi.Kararda, sanık Çep'in duruşmadaki, 'kendisine yönelik bir dava dosyasını takip etmesi için Sinan Ateş'e toplamda 650 bin lira para verdiği, sonrasında ulaşamadığından Ateş'i silahla yaralaması için Özyağcı'yı azmettirdiği', savunmasına ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sinan-ates-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-1088717244.html
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sinan ateş, doğukan çep, dava, gerekçeli karar, plan
sinan ateş, doğukan çep, dava, gerekçeli karar, plan

Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı: '8 ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladı'

21:31 17.12.2024
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
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Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Sanıkların cinayetten 8 ay önceden itibaren detaylı plan yaptıkları bildirildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada gerekçeli kararını açıkladı.
Kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık 8 ay öncesinden itibaren cinayetin ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle, hangi araçlarla gerçekleştirileceğini, olayın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağını detaylı olarak planlayarak suçu önceden tasarladıkları bildirildi.
Sanık Tolgahan Demirabaş'ın telefon kayıtlarında, 'olayın öncesinde Ateş'in nerede oturduğu ve görev yaptığı, çalıştığı ofisinin neresi olduğu, ne zaman, nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı' gibi konularda detaylı araştırma yaptığı, kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda bilgi topladığının belirlendiği ifade edildi.
Sanık Doğukan Çep'in de sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği kaydedilen kararda, Özyağcı'nın silah kullanma konusunda usta olduğu, motokurye olan Balkaya'nın da iyi şekilde motosiklet kullandığı belirtildi. Ayrıca, Çep'in, Ateş'in nerede bulunabileceğine dair bilgileri Demirbaş'tan temin ettiği bilgisine yer verildi.
Kararda, Özyağcı, Balkaya ve Kurt'un 26 Aralık 2022'den olayın gerçekleştirildiği 30 Aralık 2022'ye kadar, maktul Ateş'in Çukurambar'daki ofisinin çevresinde keşif yaparak cinayetin detaylarını planladıkları bildirildi.
İşlenen cinayetin ardından olay yerinden motosikletle uzaklaşan tetikçi Eray Özyağcı'nın, Gölbaşı ilçesinde bekleyen sanık Demirbaş tarafından araçla kaçırıldığı bilgisine yer verilen kararda, Demirbaş ve dosyanın diğer sanıklarından Emre Yüksel'in, Özyağcı'yı İstanbul'a götürdüğünün anlaşıldığı ifade edildi.
Kamera kayıtları ve bilirkişi raporundan ise Sinan Ateş'e, sanık Özyağcı'dan başka ateş eden kimsenin olmadığının anlaşıldığı bildirildi.
Kararda, sanık Çep'in duruşmadaki, 'kendisine yönelik bir dava dosyasını takip etmesi için Sinan Ateş'e toplamda 650 bin lira para verdiği, sonrasında ulaşamadığından Ateş'i silahla yaralaması için Özyağcı'yı azmettirdiği', savunmasına ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği kaydedildi.
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
TÜRKİYE
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
2 Ekim, 16:52
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