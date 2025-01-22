https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/selin-cigercinin-eski-esi-gokhan-cira-trafik-kazasi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1092950737.html
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralandı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T19:40+0300
2025-01-22T19:40+0300
2025-01-22T19:40+0300
yaşam
gökhan çıra
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selin ciğerci
yoğun bakım
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Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan avukatı Gül Eda Cankurt, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın kazadan sonra hastanede tedavi altına alındığını ve telefonlara dönüş yapamayacak durumda olduğunu belirtti. Doktorların değerlendirmesine göre tedavi süreci devam edecek olan Çıra’nın kazada ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Kaza sonrası açıklama yapan Gökhan Çıra'nın vekili Av.Gül Eda Cankurt sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/selin-cigerci-ve-gokhan-cira-icin-yurtdisina-cikis-yasagi-karari-1091434550.html
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gökhan çıra öldü mü, gökhan çıra kaza, selin ciğerci öldü mü
gökhan çıra öldü mü, gökhan çıra kaza, selin ciğerci öldü mü
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Eski futbolcu ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Çıra’nın sağlık durumu hakkında avukatı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan avukatı Gül Eda Cankurt, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın kazadan sonra hastanede tedavi altına alındığını ve telefonlara dönüş yapamayacak durumda olduğunu belirtti. Doktorların değerlendirmesine göre tedavi süreci devam edecek olan Çıra’nın kazada ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaza sonrası açıklama yapan Gökhan Çıra'nın vekili Av.Gül Eda Cankurt sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyunun bilgisine, Müvekkilim Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Bursa istikametinde geçirmiş olduğu 7 araç ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altında bulunmaktadır. Şu an için müvekkilin telefonlara dönüş yapabilecek halde bulunmaması sebebiyle tarafımca bilgilendirmem gerekmiştir. Doktorların belirleyeceği tedavi sürecine göre hastanede tedavi altında olacaktır.