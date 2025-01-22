https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/selin-cigercinin-eski-esi-gokhan-cira-trafik-kazasi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1092950737.html

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Eski futbolcu ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralandı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T19:40+0300

2025-01-22T19:40+0300

2025-01-22T19:40+0300

yaşam

gökhan çıra

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Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan avukatı Gül Eda Cankurt, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın kazadan sonra hastanede tedavi altına alındığını ve telefonlara dönüş yapamayacak durumda olduğunu belirtti. Doktorların değerlendirmesine göre tedavi süreci devam edecek olan Çıra’nın kazada ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Kaza sonrası açıklama yapan Gökhan Çıra'nın vekili Av.Gül Eda Cankurt sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

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