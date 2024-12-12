https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/selin-cigerci-ve-gokhan-cira-icin-yurtdisina-cikis-yasagi-karari-1091434550.html
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra için yurtdışına çıkış yasağı kararı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra için yurtdışına çıkış yasağı kararı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkındaki kara para aklama soruşturmasında, milyar liralık vergi usulsüzlüğü tespit edildi... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T09:25+0300
2024-12-12T09:25+0300
2024-12-12T09:25+0300
türkiye
selin ciğerci
gökhan çıra
yurtdışı
yurtdışı yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi, eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında "kara para aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Habertürk’ün haberine göre, bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Ciğerci’ye ait 4 kozmetik şirketinin hesaplarında ciddi vergi usulsüzlükleri tespit edildi.Milyarlarca liralık i̇şlem detayı2021-2023 yıllarını kapsayan raporda, Ciğerci’nin şirketlerinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar lira değerinde para transferi olduğu belirlendi. Bu işlemlerden 2,6 milyar lirasının kaynağı tespit edilemedi. Şirketlerin kar oranları ise sektörel normların çok üzerinde çıktı. Rapora göre, kozmetik sektöründe ortalama kar oranı yüzde 4 civarındayken, Ciğerci’nin şirketleri yüzde 50’ye yaklaşan kar oranları bildirdi.İddiaya göre, Selin Ciğerci’nin şirketleri, satış gelirlerini yüksek göstererek gerçeğe aykırı bir kazanç tablosu oluşturuyordu. Bu şekilde yüksek karlılık oranları kaydediliyor ve vergi yükümlülükleri manipüle ediliyordu. Bilirkişi raporunda, bu gelirin kaynağının henüz tespit edilemediği vurgulandı.Soruşturma sadece Ciğerci ve Çıra ile sınırlı kalmadı. Çiftin yakın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli dosyada yer alıyor. Şirketlerin yönetiminde fiilen rol alan bir şüpheli de bu kapsamda inceleniyor.Yurtdışına çıkış yasağı getirildiSavcılığın talebiyle, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve bir diğer şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/melek-mossodan-ayrilik-iddialarina-aciklama-son-noktayi-koydu-1091434171.html
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selin ciğerci, gökhan çıra, yurtdışı, yurtdışı yasağı
selin ciğerci, gökhan çıra, yurtdışı, yurtdışı yasağı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra için yurtdışına çıkış yasağı kararı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkındaki kara para aklama soruşturmasında, milyar liralık vergi usulsüzlüğü tespit edildi. Ciğerci’ye ait kozmetik şirketlerinin hesaplarında 2.6 milyar liralık şüpheli işlem bulundu. Ciğerci ve Çıra hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi, eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında "kara para aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Habertürk’ün haberine göre, bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Ciğerci’ye ait 4 kozmetik şirketinin hesaplarında ciddi vergi usulsüzlükleri tespit edildi.
Milyarlarca liralık i̇şlem detayı
2021-2023 yıllarını kapsayan raporda, Ciğerci’nin şirketlerinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar lira değerinde para transferi olduğu belirlendi. Bu işlemlerden 2,6 milyar lirasının kaynağı tespit edilemedi. Şirketlerin kar oranları ise sektörel normların çok üzerinde çıktı. Rapora göre, kozmetik sektöründe ortalama kar oranı yüzde 4 civarındayken, Ciğerci’nin şirketleri yüzde 50’ye yaklaşan kar oranları bildirdi.
İddiaya göre, Selin Ciğerci’nin şirketleri, satış gelirlerini yüksek göstererek gerçeğe aykırı bir kazanç tablosu oluşturuyordu. Bu şekilde yüksek karlılık oranları kaydediliyor ve vergi yükümlülükleri manipüle ediliyordu. Bilirkişi raporunda, bu gelirin kaynağının henüz tespit edilemediği vurgulandı.
Soruşturma sadece Ciğerci ve Çıra ile sınırlı kalmadı. Çiftin yakın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli dosyada yer alıyor. Şirketlerin yönetiminde fiilen rol alan bir şüpheli de bu kapsamda inceleniyor.
Yurtdışına çıkış yasağı getirildi
Savcılığın talebiyle, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve bir diğer şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alındı.