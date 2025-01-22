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Rusya ve Özbekistan arasında yeni dönem: Askeri stratejik ortaklık programı imzalandı
Rusya ve Özbekistan arasında yeni dönem: Askeri stratejik ortaklık programı imzalandı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Özbekistan'ın savunma bakanları, 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri stratejik ortaklık programına imza attı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T14:17+0300
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ziyaret gerçekleştirerek Özbek mevkidaşı Şuhrat Halmuhamedov'la bir araya geldi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Belousov ve Halmuhamedov, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında 2025 yılına yönelik işbirliği planı ve 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programını imzaladı.Belousov, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbekistan'la yürütülen ortak çalışmaların Orta Asya'da güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.Belousov, "Rusya ve Özbekistan stratejik ortaklar ve uzun yıllardır dost ülkeler" ifadelerini kullandı.Rusya ve Özbekistan arasındaki işbirliğinin geliştiğini kaydeden Belousov, savunma işbirliğinde yeni aşamaya geçileceğinin altını çizdi.Belosuov, Devlet Başkanı Mirziyoyev'le görüştüRusya Savunma Bakanı Belousov, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.Özbekistan Devlet Başkanlığı, Mirziyoyev ve Belousov'un iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında bağların genişletilmesinin önemini vurguladığını aktardı.Taraflar ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mayıs 2024'te Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların pratikte uygulanması bağlamında, Özbek-Rus ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik yoluyla daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularını istişare etti.Mirziyoyev ve Belousov, bölgesel güvenlik konularını da ele aldı.
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şevket mirziyoyev, taşkent, özbekistan, orta asya, rusya savunma bakanlığı, rusya, andrey belousov, rusya savuma bakanlığı
şevket mirziyoyev, taşkent, özbekistan, orta asya, rusya savunma bakanlığı, rusya, andrey belousov, rusya savuma bakanlığı

Rusya ve Özbekistan arasında yeni dönem: Askeri stratejik ortaklık programı imzalandı

14:17 22.01.2025
© Минобороны РоссииОфициальный визит Министра обороны РФ Андрея Белоусова в Узбекистан
Официальный визит Министра обороны РФ Андрея Белоусова в Узбекистан - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Минобороны России
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Rusya ve Özbekistan'ın savunma bakanları, 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri stratejik ortaklık programına imza attı.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ziyaret gerçekleştirerek Özbek mevkidaşı Şuhrat Halmuhamedov'la bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Belousov ve Halmuhamedov, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında 2025 yılına yönelik işbirliği planı ve 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programını imzaladı.

Belousov, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbekistan'la yürütülen ortak çalışmaların Orta Asya'da güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Belousov, "Rusya ve Özbekistan stratejik ortaklar ve uzun yıllardır dost ülkeler" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Özbekistan arasındaki işbirliğinin geliştiğini kaydeden Belousov, savunma işbirliğinde yeni aşamaya geçileceğinin altını çizdi.

Belosuov, Devlet Başkanı Mirziyoyev'le görüştü

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Özbekistan Devlet Başkanlığı, Mirziyoyev ve Belousov'un iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında bağların genişletilmesinin önemini vurguladığını aktardı.

Taraflar ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mayıs 2024'te Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların pratikte uygulanması bağlamında, Özbek-Rus ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik yoluyla daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularını istişare etti.

Mirziyoyev ve Belousov, bölgesel güvenlik konularını da ele aldı.
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