https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rus-vekil-slutskiy-rusya-trumpin-ukrayna-ihtilafina-iliskin-reel-girisimlerine-gore-hareket-edecek-1092953245.html
Rus vekil Slutskiy: Rusya, Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin reel girişimlerine göre hareket edecek
Rus vekil Slutskiy: Rusya, Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin reel girişimlerine göre hareket edecek
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya’nın Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin reel girişimlerine göre hareket edeceğini ve çıkarlarından asla taviz mermeyeceğini... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T21:53+0300
2025-01-22T21:53+0300
2025-01-22T21:52+0300
dünya
leonid slutskiy
rusya devlet duması
donald trump
ukrayna krizi
abd
vladimir putin
ukrayna
özel askeri harekat
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafı konusundaki reel girişimlerine göre hareket edeceğini, taviz vermeyeceğini ve çıkarlarını feda etmeyeceğini söyledi.Slutskiy, “Rusya ulusal çıkarlarını feda etmeyecek ve bu konularda taviz vermeyecek. Devlet Başkanı Vladimir Putin, diyaloğa hazır olduğunu ancak bunun karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı bir diyalog olması gerektiğini belirtti. Çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için yasal güvencelere, dolayısıyla Avrupa'da yeni sürdürülebilir güvenlik hatlarına ihtiyaç var. İster zor ister kolay olsun, adil ve hakkaniyetli bir yoldan yanayız” dedi.Trump’ın şu ana kadar Rusya yönetimiyle temasların başlaması da dahil olmak üzere sadece niyet beyanında bulunduğunu, ancak Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğine dair ayrıntılar sunmadığını ve sadece tehditler savurduğunu belirten Slutskiy, “Reel girişimleri yakından takip edip kararlarımızı buna göre alacağız. Asıl soru, yeni Amerikan yönetiminin ‘eylemlerini’ hangi şartlarda sunacağıdır” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya zarar vermek istemediğini belirterek Ukrayna'daki özel askeri harekatın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde Rusya'nın ABD'ye yaptığı tüm ihracatlara yeni yaptırımlar ve vergiler uygulamakla tehdit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-eger-rusya-ile-bir-anlasmaya-varamazsakher-seye-yuksek-duzeyde-yaptirim-uygulamaktan-baska-1092952955.html
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leonid slutskiy, rusya devlet duması, donald trump, ukrayna krizi, abd, vladimir putin, ukrayna, özel askeri harekat
leonid slutskiy, rusya devlet duması, donald trump, ukrayna krizi, abd, vladimir putin, ukrayna, özel askeri harekat
Rus vekil Slutskiy: Rusya, Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin reel girişimlerine göre hareket edecek
Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya’nın Trump'ın Ukrayna ihtilafına ilişkin reel girişimlerine göre hareket edeceğini ve çıkarlarından asla taviz mermeyeceğini belirtti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafı konusundaki reel girişimlerine göre hareket edeceğini, taviz vermeyeceğini ve çıkarlarını feda etmeyeceğini söyledi.
Slutskiy, “Rusya ulusal çıkarlarını feda etmeyecek ve bu konularda taviz vermeyecek. Devlet Başkanı Vladimir Putin, diyaloğa hazır olduğunu ancak bunun karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı bir diyalog olması gerektiğini belirtti. Çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için yasal güvencelere, dolayısıyla Avrupa'da yeni sürdürülebilir güvenlik hatlarına ihtiyaç var. İster zor ister kolay olsun, adil ve hakkaniyetli bir yoldan yanayız” dedi.
Trump’ın şu ana kadar Rusya yönetimiyle temasların başlaması da dahil olmak üzere sadece niyet beyanında bulunduğunu, ancak Ukrayna krizinin nasıl çözüleceğine dair ayrıntılar sunmadığını ve sadece tehditler savurduğunu belirten Slutskiy, “Reel girişimleri yakından takip edip kararlarımızı buna göre alacağız. Asıl soru, yeni Amerikan yönetiminin ‘eylemlerini’ hangi şartlarda sunacağıdır” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya zarar vermek istemediğini belirterek Ukrayna'daki özel askeri harekatın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde Rusya'nın ABD'ye yaptığı tüm ihracatlara yeni yaptırımlar ve vergiler uygulamakla tehdit etmişti.