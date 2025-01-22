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Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti’
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti’
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya yaptırımlarına yönelik duruşunu gözden geçirme çağrısında bulunarak, “Değişim zamanı geldi” dedi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X hesabından, AB’ye Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma talebini yineledi.Orban, “Brüksel bürokratları tarafından tasarlanan yaptırımlar tek bir amaca ulaştı, Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü yok etti. Artık değişim zamanı!” diye yazdı.Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna'daki çatışmalara son vermediği için hiçbir olumlu etkisinin olmadığını kaydeden Orban, üstelik Avrupa’nın enerji kaynaklarını da ikame edemediğine dikkat çekti.Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca belirtmişti. Batılı siyasetçiler ve uzmanlar da yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeyi çevreleme ve zayıflatma politikasının hasımların uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların da tüm dünya ekonomisine büyük darbe vurduğunu ifade etmişti. Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-putinle-gorusmeye-hazir-oldugunu-soyledi-ne-zaman-isterse-1092923067.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, yaptırımlar, ekonomi, rekabet gücü, enerji kaynakları
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, yaptırımlar, ekonomi, rekabet gücü, enerji kaynakları

Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti’

08:23 22.01.2025 (güncellendi: 08:30 22.01.2025)
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya yaptırımlarına yönelik duruşunu gözden geçirme çağrısında bulunarak, “Değişim zamanı geldi” dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X hesabından, AB’ye Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma talebini yineledi.
Orban, “Brüksel bürokratları tarafından tasarlanan yaptırımlar tek bir amaca ulaştı, Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü yok etti. Artık değişim zamanı!” diye yazdı.
Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna'daki çatışmalara son vermediği için hiçbir olumlu etkisinin olmadığını kaydeden Orban, üstelik Avrupa’nın enerji kaynaklarını da ikame edemediğine dikkat çekti.
Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca belirtmişti. Batılı siyasetçiler ve uzmanlar da yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeyi çevreleme ve zayıflatma politikasının hasımların uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların da tüm dünya ekonomisine büyük darbe vurduğunu ifade etmişti. Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
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