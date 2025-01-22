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Trump, Putin’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi: ‘Ne zaman isterse’
Trump, Putin’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi: ‘Ne zaman isterse’
Sputnik Türkiye
Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Ne zaman isterse” dedi.Putin’i ‘akıllı’ olarak nitelendiren ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı’nın eski ABD Başkanı Joe Biden’a saygı duymadığı tahmininde bulundu.Öte yandan Rusya’ya yönelik, Ukrayna konusunu müzakere etmeyi reddetmesi durumunda yeni yaptırımların uygulanabileceğini de dile getiren Trump, Kiev’e silah sevkiyatını sürdürme konusunu da incelediklerini sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Trump daha önce birkaç kez Putin’le görüşmek istediğini dile getirmiş, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ekibinin bir görüşme organizasyonu üzerinde çalıştığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu konuda Moskova ve Washington arasında temasların olmadığını belirterek Rusya’nın ilgili önerileri dinlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti.
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, yuriy uşakov, nato, joe biden
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, yuriy uşakov, nato, joe biden

Trump, Putin’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi: ‘Ne zaman isterse’

07:57 22.01.2025 (güncellendi: 08:13 22.01.2025)
© AP Photo / Alex BrandonPresident-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Ne zaman isterse” dedi.
Putin’i ‘akıllı’ olarak nitelendiren ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı’nın eski ABD Başkanı Joe Biden’a saygı duymadığı tahmininde bulundu.
Öte yandan Rusya’ya yönelik, Ukrayna konusunu müzakere etmeyi reddetmesi durumunda yeni yaptırımların uygulanabileceğini de dile getiren Trump, Kiev’e silah sevkiyatını sürdürme konusunu da incelediklerini sözlerine ekledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Trump daha önce birkaç kez Putin’le görüşmek istediğini dile getirmiş, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ekibinin bir görüşme organizasyonu üzerinde çalıştığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu konuda Moskova ve Washington arasında temasların olmadığını belirterek Rusya’nın ilgili önerileri dinlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti.
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