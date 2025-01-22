https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-putinle-gorusmeye-hazir-oldugunu-soyledi-ne-zaman-isterse-1092923067.html

Trump, Putin’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi: ‘Ne zaman isterse’

Trump, Putin’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi: ‘Ne zaman isterse’

Sputnik Türkiye

Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T07:57+0300

2025-01-22T07:57+0300

2025-01-22T08:13+0300

dünya

abd

donald trump

rusya

vladimir putin

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nato

joe biden

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Ne zaman isterse” dedi.Putin’i ‘akıllı’ olarak nitelendiren ABD lideri, Rusya Devlet Başkanı’nın eski ABD Başkanı Joe Biden’a saygı duymadığı tahmininde bulundu.Öte yandan Rusya’ya yönelik, Ukrayna konusunu müzakere etmeyi reddetmesi durumunda yeni yaptırımların uygulanabileceğini de dile getiren Trump, Kiev’e silah sevkiyatını sürdürme konusunu da incelediklerini sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Trump daha önce birkaç kez Putin’le görüşmek istediğini dile getirmiş, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ekibinin bir görüşme organizasyonu üzerinde çalıştığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu konuda Moskova ve Washington arasında temasların olmadığını belirterek Rusya’nın ilgili önerileri dinlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.Putin, Aralık ayındaki Doğrudan Hat programı sırasında, Trump’la görüşmeye hazır olduğunu belirterek konuşacak çok şey olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-bolgelerinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092922767.html

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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, yuriy uşakov, nato, joe biden