https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/milli-yasin-baslamasiyla-ulke-genelinde-bayraklar-yariya-indirildi-1092925848.html

Milli yasın başlamasıyla ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi

Milli yasın başlamasıyla ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangın faciası sonrasında 1 günlük milli yas ilan edildiğinin açıklamasının ardından... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:04+0300

2025-01-22T10:04+0300

2025-01-22T10:04+0300

türkiye

ali yerlikaya

kartalkaya kayak merkezi

grand kartal otel

grand kartal oteli

milli yas

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 56 kişinin kimliği belirlendi. Yangın nedeniyle 9 şahıs gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ülke genelinde 1 günlük 'milli yas' ilan etti.Milli yas sonrası Türkiye genelinde bayraklar yarıya indirildi. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de dün gece yarısı çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölenlerin 56’sının kimliklerinin belirlendiğini, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.17 yaralı taburcu edilirken, durumu ağır olan bir kişinin tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, facianın ardından yaptığı açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rtuk-baskani-duyurdu-boluda-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-kaldirildi-1092925070.html

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

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ali yerlikaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal otel, grand kartal oteli, milli yas