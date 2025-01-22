https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/milli-yasin-baslamasiyla-ulke-genelinde-bayraklar-yariya-indirildi-1092925848.html
Milli yasın başlamasıyla ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
Milli yasın başlamasıyla ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
Sputnik Türkiye
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangın faciası sonrasında 1 günlük milli yas ilan edildiğinin açıklamasının ardından... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:04+0300
2025-01-22T10:04+0300
2025-01-22T10:04+0300
türkiye
ali yerlikaya
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal otel
grand kartal oteli
milli yas
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 56 kişinin kimliği belirlendi. Yangın nedeniyle 9 şahıs gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ülke genelinde 1 günlük 'milli yas' ilan etti.Milli yas sonrası Türkiye genelinde bayraklar yarıya indirildi. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de dün gece yarısı çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölenlerin 56’sının kimliklerinin belirlendiğini, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.17 yaralı taburcu edilirken, durumu ağır olan bir kişinin tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, facianın ardından yaptığı açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rtuk-baskani-duyurdu-boluda-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-kaldirildi-1092925070.html
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ali yerlikaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal otel, grand kartal oteli, milli yas
ali yerlikaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal otel, grand kartal oteli, milli yas
Milli yasın başlamasıyla ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangın faciası sonrasında 1 günlük milli yas ilan edildiğinin açıklamasının ardından, Türkiye genelinde bayraklar yarığa indirildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 56 kişinin kimliği belirlendi. Yangın nedeniyle 9 şahıs gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ülke genelinde 1 günlük 'milli yas' ilan etti.
Milli yas sonrası Türkiye genelinde bayraklar yarıya indirildi. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de dün gece yarısı çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölenlerin 56’sının kimliklerinin belirlendiğini, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
17 yaralı taburcu edilirken, durumu ağır olan bir kişinin tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, facianın ardından yaptığı açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.