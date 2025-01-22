RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rtuk-baskani-duyurdu-boluda-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-kaldirildi-1092925070.html
RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T09:43+0300
2025-01-22T09:51+0300
türkiye
yayın yasağı
bolu
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092903480_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d2016d7f44b490f1a02faa6bbeb4275c.jpg
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de gece saatlerinde çıkan yangın, 76 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yangın, büyük bir trajediye yol açarken, olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.Yayın yasağı kalktı mı?Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yangınla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şahin, Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla yasağın sona erdiğini belirtti.Şahin paylaşımında, “Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine” başlığıyla şu ifadelere yer verdi:“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.”RTÜK Başkanı Şahin, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca medya kuruluşlarının, trajediden etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek yayın yapmalarını istedi. Şahin, “Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.Medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısıŞahin, medya mensuplarına olayla ilgili yayın yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Şahin, “Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkaya-otel-yangininda-nedim-turkmen-ve-ailesi-hayatini-kaybetmisti-kizinin-son-mesaji-ortaya-1092923859.html
türkiye
bolu
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092903480_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c6843c9d9ba9d0b7e70a7c78e20d0f0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yayın yasağı, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
yayın yasağı, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi

RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

09:43 22.01.2025 (güncellendi: 09:51 22.01.2025)
© AABolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında getirilen yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Şahin, medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısında bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de gece saatlerinde çıkan yangın, 76 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yangın, büyük bir trajediye yol açarken, olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.

Yayın yasağı kalktı mı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yangınla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şahin, Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla yasağın sona erdiğini belirtti.
Şahin paylaşımında, “Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine” başlığıyla şu ifadelere yer verdi:
“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.”
RTÜK Başkanı Şahin, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca medya kuruluşlarının, trajediden etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek yayın yapmalarını istedi. Şahin, “Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısı

Şahin, medya mensuplarına olayla ilgili yayın yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Şahin, “Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Nedim türkmen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
YAŞAM
Kartalkaya otel yangınında Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetmişti: Kızının son mesajı ortaya çıktı
09:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала