https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rtuk-baskani-duyurdu-boluda-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-kaldirildi-1092925070.html
RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T09:43+0300
2025-01-22T09:43+0300
2025-01-22T09:51+0300
türkiye
yayın yasağı
bolu
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de gece saatlerinde çıkan yangın, 76 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yangın, büyük bir trajediye yol açarken, olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.Yayın yasağı kalktı mı?Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yangınla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şahin, Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla yasağın sona erdiğini belirtti.Şahin paylaşımında, “Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine” başlığıyla şu ifadelere yer verdi:“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.”RTÜK Başkanı Şahin, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca medya kuruluşlarının, trajediden etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek yayın yapmalarını istedi. Şahin, “Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.Medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısıŞahin, medya mensuplarına olayla ilgili yayın yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Şahin, “Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkaya-otel-yangininda-nedim-turkmen-ve-ailesi-hayatini-kaybetmisti-kizinin-son-mesaji-ortaya-1092923859.html
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yayın yasağı, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
yayın yasağı, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
RTÜK Başkanı duyurdu: Bolu'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
09:43 22.01.2025 (güncellendi: 09:51 22.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında getirilen yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Şahin, medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısında bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de gece saatlerinde çıkan yangın, 76 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yangın, büyük bir trajediye yol açarken, olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yangınla ilgili yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şahin, Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla yasağın sona erdiğini belirtti.
Şahin paylaşımında, “Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine” başlığıyla şu ifadelere yer verdi:
“Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.”
RTÜK Başkanı Şahin, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca medya kuruluşlarının, trajediden etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek yayın yapmalarını istedi. Şahin, “Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısı
Şahin, medya mensuplarına olayla ilgili yayın yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Şahin, “Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.