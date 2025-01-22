https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html

Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından Grand Kartal Otel'den ilk açıklama

Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından Grand Kartal Otel'den ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 56 kişinin kimliği belirlendi. Yangın nedeniyle 9... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T07:24+0300

2025-01-22T07:24+0300

2025-01-22T07:24+0300

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de dün gece yarısı çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölenlerin 56’sının kimliklerinin belirlendiğini, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 17 yaralı taburcu edilirken, durumu ağır olan bir kişinin tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, facianın ardından yaptığı açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildiGrand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. Öte yandan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi.Facianın ardından Grand Kartal Otel yetkilileri de bir açıklama yayımladı. Otelin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezindeki-yangin-faciasi-putin-erdogana-bassagligi-diledi-1092911020.html

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