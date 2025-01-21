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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciası: Putin, Erdoğan'a başsağlığı diledi
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciası: Putin, Erdoğan'a başsağlığı diledi
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Bolu'daki kayak merkezinde yaşanan yangın faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T17:21+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucunda 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf gönderdi.Rus lider, mesajında "Bolu'daki kayak merkezinde yaşanan yangının trajik sonuçları nedeniyle derin taziyelerimi kabul edin" ifadelerini kullandı.Putin, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve destek dilekleri iletirken tüm yaralılara acil şifalar dilediğini de belirtti.Rusya Büyükelçiliği de taziye mesajı yayınladıBolu'daki elim olayın ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de bir taziye mesajı yayınladı.Elçiliğin X hesabından paylaşılan mesajda, "Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/slovakya-basbakani-fico-avrupa-ile-rusya-arasina-yeni-bir-demir-perde-orulmesi-kabul-edilemez-1092910403.html
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bolu, kartalkaya kayak merkezi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, başsağlığı, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği, yangın, yangın felaketi
bolu, kartalkaya kayak merkezi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, başsağlığı, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya federasyonu ankara büyükelçiliği, yangın, yangın felaketi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciası: Putin, Erdoğan'a başsağlığı diledi

17:21 21.01.2025 (güncellendi: 17:31 21.01.2025)
© Mehmet Emin GürbüzKartalkaya Kayak Merkezi
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Mehmet Emin Gürbüz
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Rus lider Putin, Bolu'daki kayak merkezinde yaşanan yangın faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucunda 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf gönderdi.

Rus lider, mesajında "Bolu'daki kayak merkezinde yaşanan yangının trajik sonuçları nedeniyle derin taziyelerimi kabul edin" ifadelerini kullandı.

Putin, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ve destek dilekleri iletirken tüm yaralılara acil şifalar dilediğini de belirtti.

Rusya Büyükelçiliği de taziye mesajı yayınladı

Bolu'daki elim olayın ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de bir taziye mesajı yayınladı.

Elçiliğin X hesabından paylaşılan mesajda, "Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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