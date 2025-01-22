https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/istanbul-uskudarda-yangin-1092943728.html
İstanbul Üsküdar'da yangın: 3 konteyner tamamen yandı
İstanbul Üsküdar'da yangın: 3 konteyner tamamen yandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da dumanlar yükseldi. Olay Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta yer alan inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerde meydana geldi. Ölen veya... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T16:42+0300
2025-01-22T16:42+0300
2025-01-22T17:51+0300
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İstanbul'dan Çarşamba günü ikinci bir yangın haberi geldi. Sabah saatlerinde Maltepe'de bir depoda gerçekleşen yangın sonrası, bu sefer de Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre yangın, Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta yer alan inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerde meydana geldi. İnşaat alanında 3 konteyner bulunuyordu. Konteynerlerin tamamen yandığı yerel ajanslardan gelen ilk bilgiler arasında. Olay yerine çok sayıda itfaiye mensubu yönlendirilmiş durumda. Çıkan yangında can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bölgeden çıkan duman, şehrin her iki yakasından görülüyor. İstanbul'da aynı gün 2 yangın gerçekleşti Sabah saatlerinde ise yine İstanbul Maltepe'de yangın çıkmıştı. Polyester havuz imalathanesinin deposunda yangın çıkan yangın kontrol altına alınmıştı. İstanbul'daki yangınlar, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangından bir gün sonra geldi. Türkiye genelinde yaşanan facia sebebiyle milli yas sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanan-otelin-cevresindeki-otel-rezervasyon-iptalini-kabul-etmedi-ucret-iadesi-yok-dedi-fatih-1092940268.html
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İstanbul Üsküdar'da yangın: 3 konteyner tamamen yandı
16:42 22.01.2025 (güncellendi: 17:51 22.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Üsküdar'da dumanlar yükseldi. Olay Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta yer alan inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerde meydana geldi. Ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz net değil.
İstanbul'dan Çarşamba günü ikinci bir yangın haberi geldi. Sabah saatlerinde Maltepe'de bir depoda gerçekleşen yangın sonrası, bu sefer de Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre yangın, Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta yer alan inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerde meydana geldi. İnşaat alanında 3 konteyner bulunuyordu. Konteynerlerin tamamen yandığı yerel ajanslardan gelen ilk bilgiler arasında. Olay yerine çok sayıda itfaiye mensubu yönlendirilmiş durumda.
Çıkan yangında can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bölgeden çıkan duman, şehrin her iki yakasından görülüyor.
İstanbul'da aynı gün 2 yangın gerçekleşti
Sabah saatlerinde ise yine İstanbul Maltepe'de yangın çıkmıştı. Polyester havuz imalathanesinin deposunda yangın çıkan yangın kontrol altına alınmıştı.
İstanbul'daki yangınlar, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangından
bir gün sonra geldi. Türkiye genelinde yaşanan facia sebebiyle milli yas sürüyor.