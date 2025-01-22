https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanan-otelin-cevresindeki-otel-rezervasyon-iptalini-kabul-etmedi-ucret-iadesi-yok-dedi-fatih-1092940268.html
Yanan otelin çevresindeki otel rezervasyon iptalini kabul etmedi, 'ücret iadesi yok' dedi: Fatih Altaylı'dan sert tepki
Yanan otelin çevresindeki otel rezervasyon iptalini kabul etmedi, 'ücret iadesi yok' dedi: Fatih Altaylı'dan sert tepki
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76 kişinin feci şekilde can verdiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'e komşu diğer oteller, "Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:53+0300
2025-01-22T15:53+0300
2025-01-22T15:53+0300
türkiye
bolu
otel
rezervasyon
fatih altaylı
gazeteci
kartalkaya
türkiye
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Gazeteci Fatih Altaylı, 76 kişinin can verdiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını faciası hakkındaki yazısında dikkat çeken bir diyalogu anlattı. Rezervasyon iptalini kabul etmedilerAltaylı, yanan tesise yakın bir otel için rezervasyon yapan bir arkadaşının anlattıklarını yazısında aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-yangin-faciasi-guvenlik-ihmali-mi-yonetmelik-eksikligi-mi-1092937311.html
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bolu, otel, rezervasyon, fatih altaylı, gazeteci, kartalkaya, türkiye
bolu, otel, rezervasyon, fatih altaylı, gazeteci, kartalkaya, türkiye
Yanan otelin çevresindeki otel rezervasyon iptalini kabul etmedi, 'ücret iadesi yok' dedi: Fatih Altaylı'dan sert tepki
76 kişinin feci şekilde can verdiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'e komşu diğer oteller, "Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz" diyerek rezervasyonları iptal etmedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, 76 kişinin can verdiği Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını faciası hakkındaki yazısında dikkat çeken bir diyalogu anlattı.
Rezervasyon iptalini kabul etmediler
Altaylı, yanan tesise yakın bir otel için rezervasyon yapan bir arkadaşının anlattıklarını yazısında aktardı.
"Bir dostum, dün olaydan sonra, rezervasyonunu iptal ettirmek için bölgedeki bir başka oteli aramış. Otelden telefonuna yanıt veren görevli, “Rezervasyon iptali almıyoruz. Otelimiz ve pistler tam kapasite ile hizmet veriyor. Yangından etkilenmedik. Biz müşterilerimizi ağırlamaya uygunuz. Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz” demiş. Vay vay vay! Yanıta bak. “Yangından etkilenmedik” Çoluk çocuk 76 kişinin ölümü bizi etkilemedi diyor, hayasızca… Bu ülke insanı için olumsuz pek çok sıfat bulunup söylenebilirdi belki ama bir özelliği vardı. “Merhametliydi” Kimse bu millet için “kalpsiz, duygusuz, merhametsiz” diyemezdi. Belli ki, onu da yitirmişiz. İnsanın ağzından tek bir cümle çıkıyor. “ALAH BELANIZI VERSİN” Ben ortaya söylüyorum. Kim üzerine alınırsa alınsın."