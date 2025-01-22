Yanan otelin çevresindeki otel rezervasyon iptalini kabul etmedi, 'ücret iadesi yok' dedi: Fatih Altaylı'dan sert tepki

"Bir dostum, dün olaydan sonra, rezervasyonunu iptal ettirmek için bölgedeki bir başka oteli aramış. Otelden telefonuna yanıt veren görevli, “Rezervasyon iptali almıyoruz. Otelimiz ve pistler tam kapasite ile hizmet veriyor. Yangından etkilenmedik. Biz müşterilerimizi ağırlamaya uygunuz. Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz” demiş. Vay vay vay! Yanıta bak. “Yangından etkilenmedik” Çoluk çocuk 76 kişinin ölümü bizi etkilemedi diyor, hayasızca… Bu ülke insanı için olumsuz pek çok sıfat bulunup söylenebilirdi belki ama bir özelliği vardı. “Merhametliydi” Kimse bu millet için “kalpsiz, duygusuz, merhametsiz” diyemezdi. Belli ki, onu da yitirmişiz. İnsanın ağzından tek bir cümle çıkıyor. “ALAH BELANIZI VERSİN” Ben ortaya söylüyorum. Kim üzerine alınırsa alınsın."