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Bakan Yerlikaya: Bolu'da yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Bakan Yerlikaya: Bolu'da yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonucu... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabah 03:30 sularında başlayan yangında ölü sayısı 76 olarak güncellendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında can kaybının 76 olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, yanan binada arama çalışmalarının tamamlandığını ve vefat eden 45 vatandaşın cenazesinin ailelerine teslim edildiğini belirtti. Diğer cenazeler için ise kimlik tespiti için adli tıpta DNA çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili dokuz kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/chp-lideri-ozelden-yangin-faciasinin-yasandigi-otelde-aciklama-bunun-hesabini-kim-verecekse-en-agir-1092915010.html
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kartalkaya yangın, grand kartal otel yangını, bolu yangını
kartalkaya yangın, grand kartal otel yangını, bolu yangını

Bakan Yerlikaya: Bolu'da yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

21:58 21.01.2025 (güncellendi: 22:32 21.01.2025)
© AA / Evrim AydınAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Evrim Aydın
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Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya ulaştığını ve 9 kişinin olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabah 03:30 sularında başlayan yangında ölü sayısı 76 olarak güncellendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında can kaybının 76 olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, yanan binada arama çalışmalarının tamamlandığını ve vefat eden 45 vatandaşın cenazesinin ailelerine teslim edildiğini belirtti. Diğer cenazeler için ise kimlik tespiti için adli tıpta DNA çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili dokuz kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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