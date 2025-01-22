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Beşiktaş, Atletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti
Beşiktaş, Atletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T20:29+0300
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla mağlup etti.UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Beşiktaş tarihi bir galibiyete imza atarak Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Solskjaer’in takımın başındaki ilk maçında elde edilen önemli bir başarı olarak kaydedildi.Beşiktaş’ın golleri, Milot Rashica'nın iki, Rafa Silva'nın bir ve Joao Mario’nun penaltıdan attığı golle geldi. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada Rashica ile öne geçti. Muçi’nin pasıyla buluşan Rafa Silva, topuğuyla Rashica’ya aktardı ve Rashica, ceza sahasına girerek topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi. Ancak, 45+1. dakikada Athletic Bilbao, Unai Gomez’in golüyle skoru eşitledi. Bu gol, De Marcos’un ortasında Prados’un topu kontrol edememesiyle gerçekleşti ve Gedson Fernandes’in dokunduğu top Unai Gomez’e geldi. Gomez, bekletmeden vuruşunu yaparak skoru 1-1’e getirdi. İkinci yarıya Beşiktaş hızlı bir başlangıç yaptı ve 60. dakikada Milot Rashica kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 77. dakikada Rafa Silva, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı. 89. dakikada Semih Kılıçsoy, Bilbao ceza sahasında müdahaleye maruz kaldı ve hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Joao Mario, penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş’ı 4-1 öne geçirdi. Kaleci Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında 100. kez siyah-beyazlı formayı giyerken galibiyet yangın felaketindekilere adandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/galatasarayin-yildizi-charlotte-fcye-kiralandi-kulup-28-milyon-dolar-alacak-1092950337.html
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maç, tarihi maç, maç yayını, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, avrupa, uefa avrupa ligi

Beşiktaş, Atletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

20:29 22.01.2025 (güncellendi: 20:36 22.01.2025)
© AA / Hakan AkgünBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA / Hakan Akgün
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Milot Rashica (2), Rafa Silva (1) ve Joao Mario (penaltı) kaydetti. Maçta Mert Günok, 100. maçına çıkarken takımın galibiyeti yangın felaketindekilere ithaf edildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Beşiktaş tarihi bir galibiyete imza atarak Athletic Bilbao’yu 4-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Solskjaer’in takımın başındaki ilk maçında elde edilen önemli bir başarı olarak kaydedildi.
Beşiktaş’ın golleri, Milot Rashica'nın iki, Rafa Silva'nın bir ve Joao Mario’nun penaltıdan attığı golle geldi. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada Rashica ile öne geçti. Muçi’nin pasıyla buluşan Rafa Silva, topuğuyla Rashica’ya aktardı ve Rashica, ceza sahasına girerek topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi. Ancak, 45+1. dakikada Athletic Bilbao, Unai Gomez’in golüyle skoru eşitledi. Bu gol, De Marcos’un ortasında Prados’un topu kontrol edememesiyle gerçekleşti ve Gedson Fernandes’in dokunduğu top Unai Gomez’e geldi. Gomez, bekletmeden vuruşunu yaparak skoru 1-1’e getirdi.
İkinci yarıya Beşiktaş hızlı bir başlangıç yaptı ve 60. dakikada Milot Rashica kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 77. dakikada Rafa Silva, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı. 89. dakikada Semih Kılıçsoy, Bilbao ceza sahasında müdahaleye maruz kaldı ve hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Joao Mario, penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş’ı 4-1 öne geçirdi. Kaleci Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında 100. kez siyah-beyazlı formayı giyerken galibiyet yangın felaketindekilere adandı.
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