https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/galatasarayin-yildizi-charlotte-fcye-kiralandi-kulup-28-milyon-dolar-alacak-1092950337.html
Galatasaray'ın yıldızı Charlotte FC'ye kiralandı: Kulüp 2.8 milyon dolar alacak
Galatasaray'ın yıldızı Charlotte FC'ye kiralandı: Kulüp 2.8 milyon dolar alacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye kiralandığını resmi açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Zaha’nın geçici transferi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T19:14+0300
2025-01-22T19:14+0300
2025-01-22T19:14+0300
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Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye 2.8 milyon dolar karşılığında kiralandığını açıkladı.Süper Lig'te istenen başarıyı gösteremeyen Wilfried Zaha'nın MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye kiralandığını sarı kırmızılı takım resmi açıklamayla duyurdu. Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklamasında Zaha’nın geçici transferi karşılığında kulübe 2.8 milyon dolar ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, futbolcunun alacağı ücretin 2 milyon 376 bin euroluk kısmından feragat ettiği belirtildi.Kiralama sözleşmesine göre, Zaha’nın Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçına çıkması veya 15 Aralık 2025'e kadar yazılı bildirimde bulunulması durumunda, kiralama süresi 30 Haziran 2026’ya kadar uzayacak. Bu durumda, Galatasaray ek 1.3 milyon dolar transfer bedeli alacak ve Zaha 800 bin eurodan daha fazla ücretinden feragat edecek. Performansa bağlı olarak 2025 sezonunda Galatasaray'ın maksimum 1.1 milyon dolar, 2026 sezonunda ise 150 bin dolar bonus kazanabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-kaptani-muslera-bitti-isareti-yapti-takimdan-ayriliyor-mu-1092916208.html
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galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, transfer, transfermarkt , dolar, dolar/tl, amerikan birinci futbol ligi (mls), messi, lionel messi
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Galatasaray'ın yıldızı Charlotte FC'ye kiralandı: Kulüp 2.8 milyon dolar alacak
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye kiralandığını resmi açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Zaha’nın geçici transferi karşılığında Galatasaray’a 2.8 milyon dolar ödeme yapılacak. Ayrıca, futbolcunun alacağı 2 milyon 376 bin eurodan feragat ettiği belirtildi.
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye 2.8 milyon dolar karşılığında kiralandığını açıkladı.
Süper Lig'te istenen başarıyı gösteremeyen Wilfried Zaha'nın MLS ekiplerinden Charlotte FC’ye kiralandığını sarı kırmızılı takım resmi açıklamayla duyurdu. Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklamasında Zaha’nın geçici transferi karşılığında kulübe 2.8 milyon dolar ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, futbolcunun alacağı ücretin 2 milyon 376 bin euroluk kısmından feragat ettiği belirtildi.
Kiralama sözleşmesine göre, Zaha’nın Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçına çıkması veya 15 Aralık 2025'e kadar yazılı bildirimde bulunulması durumunda, kiralama süresi 30 Haziran 2026’ya kadar uzayacak. Bu durumda, Galatasaray ek 1.3 milyon dolar transfer bedeli alacak ve Zaha 800 bin eurodan daha fazla ücretinden feragat edecek. Performansa bağlı olarak 2025 sezonunda Galatasaray'ın maksimum 1.1 milyon dolar, 2026 sezonunda ise 150 bin dolar bonus kazanabileceği açıklandı.