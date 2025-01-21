https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-ozdagin-ifadesi-ortaya-cikti-suriyelilerin-gercek-dostu-bizleriz-1092915633.html
Zafer Partisi lideri Özdağ'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz'
Zafer Partisi lideri Özdağ'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve nefrete sevk' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Özdağ, çıkarıldığı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T20:05+0300
2025-01-21T20:05+0300
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Ümit Özdağ, ifadesinde Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olduklarını açıkladı.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ mitingte yaptığı açıklamaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra ifade verdi. Halk TV'nin haberine göre; Özdağ, ifadesinde partilerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik eleştirilerini 'demokratik sınırlar içinde bir tepki' olarak nitelendirdi. Sözlerine devam eden Zafer Partisi lideri Özdağ "Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz. Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk halkını rahatsız eden, yasa dışı eylemlerde bulunan ve çevreye zarar veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır. Bu tepki, Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı ya da ırkçılık değil; makul bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gereğidir. Suriyelilere karşı ülkemizde gerçekleşmiş hiçbir şiddet olayıyla Zafer Partisi arasında örgütsel bir bağ yoktur ve olmamıştır. Bu konuda Zafer Partisi, diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Bütün bu nedenlerle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-1-2-ay-yokum-1092912351.html
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Zafer Partisi lideri Özdağ'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz'
20:05 21.01.2025 (güncellendi: 20:11 21.01.2025)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve nefrete sevk' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Özdağ, çıkarıldığı savcılıkta savunma yaparak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde partisinin Suriyelilerin gerçek dostu olduğunu belirtti.
Ümit Özdağ, ifadesinde Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olduklarını açıkladı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ mitingte yaptığı açıklamaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra ifade verdi. Halk TV'nin haberine göre; Özdağ, ifadesinde partilerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik eleştirilerini 'demokratik sınırlar içinde bir tepki' olarak nitelendirdi. Sözlerine devam eden Zafer Partisi lideri Özdağ "Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz. Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk halkını rahatsız eden, yasa dışı eylemlerde bulunan ve çevreye zarar veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır. Bu tepki, Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı ya da ırkçılık değil; makul bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gereğidir. Suriyelilere karşı ülkemizde gerçekleşmiş hiçbir şiddet olayıyla Zafer Partisi arasında örgütsel bir bağ yoktur ve olmamıştır. Bu konuda Zafer Partisi, diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Bütün bu nedenlerle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim" açıklamasında bulundu.