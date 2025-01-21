https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-1-2-ay-yokum-1092912351.html

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: 1-2 ay yokum

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: 1-2 ay yokum

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T17:57+0300

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2025-01-21T17:57+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Savcılıkta ifade veren Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, bazı haber kaynaklarında serbest bırakıldığı iddia edilse de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Sözcü'nün haberine göre; Ümit Özdağ'ın avukatı aracılığıyla partinin üst düzey bir yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Özdağ, telefonla görüştüğü parti yetkilisine "Ben 1-2 ay yokum" dedi. Bu açıklamanın ardından partide hüzünlü bir hava oluştuğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-serbest-birakildi-1092909083.html

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