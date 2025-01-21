https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-1-2-ay-yokum-1092912351.html
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: 1-2 ay yokum
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: 1-2 ay yokum
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T17:57+0300
2025-01-21T17:57+0300
2025-01-21T17:57+0300
politika
ümit özdağ
zafer partisi
tutuklama
tutuklama kararı
mahkeme
mahkeme kararı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Savcılıkta ifade veren Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, bazı haber kaynaklarında serbest bırakıldığı iddia edilse de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Sözcü'nün haberine göre; Ümit Özdağ'ın avukatı aracılığıyla partinin üst düzey bir yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Özdağ, telefonla görüştüğü parti yetkilisine "Ben 1-2 ay yokum" dedi. Bu açıklamanın ardından partide hüzünlü bir hava oluştuğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-serbest-birakildi-1092909083.html
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ümit özdağ, zafer partisi, tutuklama, tutuklama kararı, mahkeme, mahkeme kararı
ümit özdağ, zafer partisi, tutuklama, tutuklama kararı, mahkeme, mahkeme kararı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: 1-2 ay yokum
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Özdağ'ın durumu savcıların değerlendirmesinin ardından netleşecek. Özdağ'ın avukatı aracılığıyla parti yetkilisine 1-2 ay yokum dediği belirtildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Savcılıkta ifade veren Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, bazı haber kaynaklarında serbest bırakıldığı iddia edilse de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Sözcü'nün haberine göre; Ümit Özdağ'ın avukatı aracılığıyla partinin üst düzey bir yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Özdağ, telefonla görüştüğü parti yetkilisine "Ben 1-2 ay yokum" dedi. Bu açıklamanın ardından partide hüzünlü bir hava oluştuğu öğrenildi.