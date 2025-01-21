https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/venezuellali-uzman-trumpin-pragmatik-durusu-daha-hesapli-hale-gelecek-1092901584.html

Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek

Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek

Sputnik Türkiye

Venezüellalı uzman Gonzalez’in görüşüne göre, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra yaptığı ilk konuşma, pragmatik duruşunun daha da hesaplı hale... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:40+0300

2025-01-21T13:40+0300

2025-01-21T13:47+0300

dünya

abd

donald trump

venezüella

uzman

beyaz saray

konuşma

panama

grönland

kanada

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Venezüellalı sosyolog ve siyasi analist Angel Gonzalez, Sputnik Mundo’ya açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’daki ilk konuşmasını şu sözlerle değerlendirdi:Trump’ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada ile ilgili yaptığı açıklamaların, güçlenen ABD imajı yaratmayı amaçlayan bir iletişim stratejisinin parçası olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Gonzalez, “Bu, bölgesel genişlemenin sembolik anlamı ile ticaret müzakerelerinde avantaj arayışını birleştiren bir yaklaşım” yorumunda bulundu.Trump’ın, ona en sadık olanların gözünde popülerliğini artırmak için bu fikirlere başvurduğunu belirten Venezüellalı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html

venezüella

panama

grönland

kanada

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