https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/venezuellali-uzman-trumpin-pragmatik-durusu-daha-hesapli-hale-gelecek-1092901584.html
Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek
Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek
Sputnik Türkiye
Venezüellalı uzman Gonzalez’in görüşüne göre, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra yaptığı ilk konuşma, pragmatik duruşunun daha da hesaplı hale... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T13:40+0300
2025-01-21T13:40+0300
2025-01-21T13:47+0300
dünya
abd
donald trump
venezüella
uzman
beyaz saray
konuşma
panama
grönland
kanada
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Venezüellalı sosyolog ve siyasi analist Angel Gonzalez, Sputnik Mundo’ya açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’daki ilk konuşmasını şu sözlerle değerlendirdi:Trump’ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada ile ilgili yaptığı açıklamaların, güçlenen ABD imajı yaratmayı amaçlayan bir iletişim stratejisinin parçası olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Gonzalez, “Bu, bölgesel genişlemenin sembolik anlamı ile ticaret müzakerelerinde avantaj arayışını birleştiren bir yaklaşım” yorumunda bulundu.Trump’ın, ona en sadık olanların gözünde popülerliğini artırmak için bu fikirlere başvurduğunu belirten Venezüellalı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html
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abd, donald trump, venezüella, uzman, beyaz saray, konuşma, panama, grönland, kanada, imaj, popülerlik
abd, donald trump, venezüella, uzman, beyaz saray, konuşma, panama, grönland, kanada, imaj, popülerlik
Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek
13:40 21.01.2025 (güncellendi: 13:47 21.01.2025)
Venezüellalı uzman Gonzalez’in görüşüne göre, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra yaptığı ilk konuşma, pragmatik duruşunun daha da hesaplı hale geleceğini gösteriyor.
Venezüellalı sosyolog ve siyasi analist Angel Gonzalez, Sputnik Mundo’ya açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’daki ilk konuşmasını şu sözlerle değerlendirdi:
Onun artık bir deneyimi var. Beyaz Saray'ın nasıl yönetildiğini, kontrol ve denge sisteminin nasıl işlediğini ve kilit figürlerle nasıl çalışılacağını biliyor. Onun müzakere felsefesi, kitabında da anlattığı gibi, güç pozisyonundan hareket etmek. Bu yaklaşım, karşı taraf için onun isteklerini yapmaya zorlayacak bir durum yaratmayı öngörüyor.
Trump’ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada ile ilgili yaptığı açıklamaların, güçlenen ABD imajı yaratmayı amaçlayan bir iletişim stratejisinin parçası olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Gonzalez, “Bu, bölgesel genişlemenin sembolik anlamı ile ticaret müzakerelerinde avantaj arayışını birleştiren bir yaklaşım” yorumunda bulundu.
Trump’ın, ona en sadık olanların gözünde popülerliğini artırmak için bu fikirlere başvurduğunu belirten Venezüellalı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu konjonktürel bir strateji. Kutuplaşmayı kışkırtmak, destekçilere ilham vermek ve onların sürekli desteğini kazanmak. Panama örneğinde, nihai hedefi kanalın tarife politikasının olumlu bir şekilde yeniden gözden geçirilmesiyle sonuçlanacak yeni müzakereler olabilir. Bunu başarırsa, aşırı önlemlere başvurmadan istediğini elde edeceği için yayılmacı söyleminin harareti düşecek.