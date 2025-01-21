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Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek
Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek
Sputnik Türkiye
Venezüellalı uzman Gonzalez’in görüşüne göre, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra yaptığı ilk konuşma, pragmatik duruşunun daha da hesaplı hale... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T13:40+0300
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Venezüellalı sosyolog ve siyasi analist Angel Gonzalez, Sputnik Mundo’ya açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’daki ilk konuşmasını şu sözlerle değerlendirdi:Trump’ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada ile ilgili yaptığı açıklamaların, güçlenen ABD imajı yaratmayı amaçlayan bir iletişim stratejisinin parçası olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Gonzalez, “Bu, bölgesel genişlemenin sembolik anlamı ile ticaret müzakerelerinde avantaj arayışını birleştiren bir yaklaşım” yorumunda bulundu.Trump’ın, ona en sadık olanların gözünde popülerliğini artırmak için bu fikirlere başvurduğunu belirten Venezüellalı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html
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abd, donald trump, venezüella, uzman, beyaz saray, konuşma, panama, grönland, kanada, imaj, popülerlik
abd, donald trump, venezüella, uzman, beyaz saray, konuşma, panama, grönland, kanada, imaj, popülerlik

Venezüellalı uzman: Trump'ın pragmatik duruşu daha hesaplı hale gelecek

13:40 21.01.2025 (güncellendi: 13:47 21.01.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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Venezüellalı uzman Gonzalez’in görüşüne göre, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten sonra yaptığı ilk konuşma, pragmatik duruşunun daha da hesaplı hale geleceğini gösteriyor.
Venezüellalı sosyolog ve siyasi analist Angel Gonzalez, Sputnik Mundo’ya açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’daki ilk konuşmasını şu sözlerle değerlendirdi:
Onun artık bir deneyimi var. Beyaz Saray'ın nasıl yönetildiğini, kontrol ve denge sisteminin nasıl işlediğini ve kilit figürlerle nasıl çalışılacağını biliyor. Onun müzakere felsefesi, kitabında da anlattığı gibi, güç pozisyonundan hareket etmek. Bu yaklaşım, karşı taraf için onun isteklerini yapmaya zorlayacak bir durum yaratmayı öngörüyor.
Trump’ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada ile ilgili yaptığı açıklamaların, güçlenen ABD imajı yaratmayı amaçlayan bir iletişim stratejisinin parçası olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Gonzalez, “Bu, bölgesel genişlemenin sembolik anlamı ile ticaret müzakerelerinde avantaj arayışını birleştiren bir yaklaşım” yorumunda bulundu.
Trump’ın, ona en sadık olanların gözünde popülerliğini artırmak için bu fikirlere başvurduğunu belirten Venezüellalı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu konjonktürel bir strateji. Kutuplaşmayı kışkırtmak, destekçilere ilham vermek ve onların sürekli desteğini kazanmak. Panama örneğinde, nihai hedefi kanalın tarife politikasının olumlu bir şekilde yeniden gözden geçirilmesiyle sonuçlanacak yeni müzakereler olabilir. Bunu başarırsa, aşırı önlemlere başvurmadan istediğini elde edeceği için yayılmacı söyleminin harareti düşecek.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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