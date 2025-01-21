https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html
Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti
Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde alınan 78 kararı iptal etti. Ayrıca Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı kurarak başına milyarder işadamı Elon... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T09:42+0300
2025-01-21T09:42+0300
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Yemin törenin ardından Washington’da düzenlenen bir mitingde, “Başkan Trump'ın imzaladığı ilk belge Biden dönemine ait 78 kararın iptalidir” diye ilan edildi.İptal edilen kararlar arasında kanun hükmünde kararnameler, genelgeler ve diğer tedbirlerin yer aldığı kaydedildi.Yeni Başkan ayrıca, kontrol tamamen yeni yönetimin eline geçinceye kadar federal kurumların yeni düzenlemeler yapmasını yasakladı.Trump’ın diğer adımları arasında, tüm federal çalışanların uzaktan çalışmasına son vererek derhal tam zamanlı ofis mesailerine dönmesini gerektiren idari emir oldu.Yeni bakanlık kuruldu, başına Musk getirildiABD’nin 47. Başkanı olan Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin kararı imzaladı. Yeni kurumun başına girişimci Elon Musk’ı getirildi.Trump, bir gazetecinin, Musk’ın çalışma odasının Beyaz Saray’ın Batı Kanadı'nda yer alıp almayacağı sorusuna, “Hayır. Bunu (verimliliğin artırılmasını) gerçekleştirmek için işe alınan yaklaşık 20 kişiyle birlikte bir yapıya sahip olacak” dedi.‘BRICS ülkesi’ İspanya’ya tehditTrump, ilk kararlarına imza attığı tören sırasında, İspanya’yı ‘BRICS ülkesi’ şeklinde nitelendirdi.Törene katılan gazetecilerden biri, yeni ABD Başkanı’na, savunma harcamaları çok düşük olan NATO ülkelerine yönelik ne gibi tedbirler beklenmesi gerektiğini sorarak Fransa ve İspanya’yı örnek gösterdi.Trump, bu soruya cevabında, İspanya’nın savunma harcamalarının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik BRICS ülkesi değil mi? İspanya bir BRICS ülkesi” ifadesini kullandı.BRICS'i ABD için bir tehdit olarak görmediğini dile getiren Başkan, yine de bu birliğe üye ülkelere yönelik yüzde 100 vergi uygulayacağını kaydetti.
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abd, donald trump, joe biden, elon musk, ispanya, fransa, nato, brics
abd, donald trump, joe biden, elon musk, ispanya, fransa, nato, brics
Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti
09:42 21.01.2025 (güncellendi: 09:49 21.01.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde alınan 78 kararı iptal etti. Ayrıca Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı kurarak başına milyarder işadamı Elon Musk’ı getiren Trump, yeni dönemde ilk gafına da imza atarak İspanya’nın ‘BRICS ülkesi’ olduğunu öne sürdü.
Yemin törenin ardından Washington’da düzenlenen bir mitingde, “Başkan Trump'ın imzaladığı ilk belge Biden dönemine ait 78 kararın iptalidir” diye ilan edildi.
İptal edilen kararlar arasında kanun hükmünde kararnameler, genelgeler ve diğer tedbirlerin yer aldığı kaydedildi.
Yeni Başkan ayrıca, kontrol tamamen yeni yönetimin eline geçinceye kadar federal kurumların yeni düzenlemeler yapmasını yasakladı.
Trump’ın diğer adımları arasında, tüm federal çalışanların uzaktan çalışmasına son vererek derhal tam zamanlı ofis mesailerine dönmesini gerektiren idari emir oldu.
Yeni bakanlık kuruldu, başına Musk getirildi
ABD’nin 47. Başkanı olan Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin kararı imzaladı. Yeni kurumun başına girişimci Elon Musk’ı getirildi.
Trump, bir gazetecinin, Musk’ın çalışma odasının Beyaz Saray’ın Batı Kanadı'nda yer alıp almayacağı sorusuna, “Hayır. Bunu (verimliliğin artırılmasını) gerçekleştirmek için işe alınan yaklaşık 20 kişiyle birlikte bir yapıya sahip olacak” dedi.
‘BRICS ülkesi’ İspanya’ya tehdit
Trump, ilk kararlarına imza attığı tören sırasında, İspanya’yı ‘BRICS ülkesi’ şeklinde nitelendirdi.
Törene katılan gazetecilerden biri, yeni ABD Başkanı’na, savunma harcamaları çok düşük olan NATO ülkelerine yönelik ne gibi tedbirler beklenmesi gerektiğini sorarak Fransa ve İspanya’yı örnek gösterdi.
Trump, bu soruya cevabında, İspanya’nın savunma harcamalarının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik BRICS ülkesi değil mi? İspanya bir BRICS ülkesi” ifadesini kullandı.
BRICS'i ABD için bir tehdit olarak görmediğini dile getiren Başkan, yine de bu birliğe üye ülkelere yönelik yüzde 100 vergi uygulayacağını kaydetti.