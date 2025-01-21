Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir kölelik düzenlemesi geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusunun detayları
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html
Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti
Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde alınan 78 kararı iptal etti. Ayrıca Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı kurarak başına milyarder işadamı Elon... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T09:42+0300
2025-01-21T09:49+0300
dünya
abd
donald trump
joe biden
elon musk
ispanya
fransa
nato
brics
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092886927_0:161:3040:1871_1920x0_80_0_0_796b01fb08f68b2bfaf8a56a3ccf9e46.jpg
Yemin törenin ardından Washington’da düzenlenen bir mitingde, “Başkan Trump'ın imzaladığı ilk belge Biden dönemine ait 78 kararın iptalidir” diye ilan edildi.İptal edilen kararlar arasında kanun hükmünde kararnameler, genelgeler ve diğer tedbirlerin yer aldığı kaydedildi.Yeni Başkan ayrıca, kontrol tamamen yeni yönetimin eline geçinceye kadar federal kurumların yeni düzenlemeler yapmasını yasakladı.Trump’ın diğer adımları arasında, tüm federal çalışanların uzaktan çalışmasına son vererek derhal tam zamanlı ofis mesailerine dönmesini gerektiren idari emir oldu.Yeni bakanlık kuruldu, başına Musk getirildiABD’nin 47. Başkanı olan Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin kararı imzaladı. Yeni kurumun başına girişimci Elon Musk’ı getirildi.Trump, bir gazetecinin, Musk’ın çalışma odasının Beyaz Saray’ın Batı Kanadı'nda yer alıp almayacağı sorusuna, “Hayır. Bunu (verimliliğin artırılmasını) gerçekleştirmek için işe alınan yaklaşık 20 kişiyle birlikte bir yapıya sahip olacak” dedi.‘BRICS ülkesi’ İspanya’ya tehditTrump, ilk kararlarına imza attığı tören sırasında, İspanya’yı ‘BRICS ülkesi’ şeklinde nitelendirdi.Törene katılan gazetecilerden biri, yeni ABD Başkanı’na, savunma harcamaları çok düşük olan NATO ülkelerine yönelik ne gibi tedbirler beklenmesi gerektiğini sorarak Fransa ve İspanya’yı örnek gösterdi.Trump, bu soruya cevabında, İspanya’nın savunma harcamalarının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik BRICS ülkesi değil mi? İspanya bir BRICS ülkesi” ifadesini kullandı.BRICS'i ABD için bir tehdit olarak görmediğini dile getiren Başkan, yine de bu birliğe üye ülkelere yönelik yüzde 100 vergi uygulayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/america-first-abd-dis-politikasi-trump-doneminde-daha-agresif-olacak-1092884703.html
ispanya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092886927_166:0:2874:2031_1920x0_80_0_0_b2f839588793085210a34383f7a97153.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, joe biden, elon musk, ispanya, fransa, nato, brics
abd, donald trump, joe biden, elon musk, ispanya, fransa, nato, brics

Trump, selefi Biden’in aldığı 78 kararı iptal etti

09:42 21.01.2025 (güncellendi: 09:49 21.01.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde alınan 78 kararı iptal etti. Ayrıca Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı kurarak başına milyarder işadamı Elon Musk’ı getiren Trump, yeni dönemde ilk gafına da imza atarak İspanya’nın ‘BRICS ülkesi’ olduğunu öne sürdü.
Yemin törenin ardından Washington’da düzenlenen bir mitingde, “Başkan Trump'ın imzaladığı ilk belge Biden dönemine ait 78 kararın iptalidir” diye ilan edildi.
İptal edilen kararlar arasında kanun hükmünde kararnameler, genelgeler ve diğer tedbirlerin yer aldığı kaydedildi.
Yeni Başkan ayrıca, kontrol tamamen yeni yönetimin eline geçinceye kadar federal kurumların yeni düzenlemeler yapmasını yasakladı.
Trump’ın diğer adımları arasında, tüm federal çalışanların uzaktan çalışmasına son vererek derhal tam zamanlı ofis mesailerine dönmesini gerektiren idari emir oldu.

Yeni bakanlık kuruldu, başına Musk getirildi

ABD’nin 47. Başkanı olan Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin kararı imzaladı. Yeni kurumun başına girişimci Elon Musk’ı getirildi.
Trump, bir gazetecinin, Musk’ın çalışma odasının Beyaz Saray’ın Batı Kanadı'nda yer alıp almayacağı sorusuna, “Hayır. Bunu (verimliliğin artırılmasını) gerçekleştirmek için işe alınan yaklaşık 20 kişiyle birlikte bir yapıya sahip olacak” dedi.

‘BRICS ülkesi’ İspanya’ya tehdit

Trump, ilk kararlarına imza attığı tören sırasında, İspanya’yı ‘BRICS ülkesi’ şeklinde nitelendirdi.
Törene katılan gazetecilerden biri, yeni ABD Başkanı’na, savunma harcamaları çok düşük olan NATO ülkelerine yönelik ne gibi tedbirler beklenmesi gerektiğini sorarak Fransa ve İspanya’yı örnek gösterdi.
Trump, bu soruya cevabında, İspanya’nın savunma harcamalarının çok düşük olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik BRICS ülkesi değil mi? İspanya bir BRICS ülkesi” ifadesini kullandı.
BRICS'i ABD için bir tehdit olarak görmediğini dile getiren Başkan, yine de bu birliğe üye ülkelere yönelik yüzde 100 vergi uygulayacağını kaydetti.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
DÜNYA
America First: ABD dış politikası Trump döneminde daha agresif olacak
07:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала