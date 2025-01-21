https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tasit-kredilerinde-uygun-faiz-oranlari-belli-oldu-yilin-ikinci-yarisinda-neler-olacak-1092884792.html

Taşıt kredilerinde uygun faiz oranları belli oldu: Yılın ikinci yarısında neler olacak?

Taşıt kredilerinde uygun faiz oranları belli oldu: Yılın ikinci yarısında neler olacak?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını gevşetmeye başladı. Şu an faizler yüzde 3.49 seviyelerine kadar düştü. Sektör... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T07:44+0300

2025-01-21T07:44+0300

2025-01-21T07:44+0300

ekonomi

taşıt kredisi

merkez bankası

faiz

faiz oranı

faiz oranları

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Aralık ayında Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmişti. Bu kararın taşıt kredisi faiz oranlarına etkisi merak edilirken, yeni yıl itibarıyla bankalar faiz oranlarını aşağı yönlü revize etmeye başladı.Taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarıBankalardaki taşıt kredisi faiz oranları, vadelere ve kredi tutarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:Piyasa Beklentileri ve Yılın İkinci Yarısıİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamada, faizlerdeki düşüşün henüz sınırlı olduğunu, ancak yılın ikinci yarısında daha belirgin bir rahatlama beklediklerini söyledi. Sektör temsilcileri, kredi büyüme oranlarının ve kredi limitlerinin güncellenmesiyle piyasanın hareketlenebileceğini ifade ediyor.'Ucuz Taşıt Kredisi' hangi faiz aralığında olur?2020-2023 yıllarında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 - 2.00 arasında seyrederken, mevcut oranlar daha yüksek seviyelerde. Uzmanlara göre, yüzde 2.50 - 3.00 aralığındaki faizler, bugünün şartlarına göre ucuz taşıt kredisi olarak değerlendirilebilir.Sektör yetkilileri, faiz oranlarının yılın ilk yarısında küçük oranlarda gerileyeceğini, ikinci yarıda ise daha ciddi düşüşlerin yaşanabileceğini öngörüyor. Bu düşüşlerin sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaratması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html

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