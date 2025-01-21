https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tasit-kredilerinde-uygun-faiz-oranlari-belli-oldu-yilin-ikinci-yarisinda-neler-olacak-1092884792.html
Taşıt kredilerinde uygun faiz oranları belli oldu: Yılın ikinci yarısında neler olacak?
Taşıt kredilerinde uygun faiz oranları belli oldu: Yılın ikinci yarısında neler olacak?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını gevşetmeye başladı. Şu an faizler yüzde 3.49 seviyelerine kadar düştü. Sektör... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T07:44+0300
2025-01-21T07:44+0300
2025-01-21T07:44+0300
ekonomi
taşıt kredisi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz oranları
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Aralık ayında Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmişti. Bu kararın taşıt kredisi faiz oranlarına etkisi merak edilirken, yeni yıl itibarıyla bankalar faiz oranlarını aşağı yönlü revize etmeye başladı.Taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarıBankalardaki taşıt kredisi faiz oranları, vadelere ve kredi tutarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:Piyasa Beklentileri ve Yılın İkinci Yarısıİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamada, faizlerdeki düşüşün henüz sınırlı olduğunu, ancak yılın ikinci yarısında daha belirgin bir rahatlama beklediklerini söyledi. Sektör temsilcileri, kredi büyüme oranlarının ve kredi limitlerinin güncellenmesiyle piyasanın hareketlenebileceğini ifade ediyor.'Ucuz Taşıt Kredisi' hangi faiz aralığında olur?2020-2023 yıllarında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 - 2.00 arasında seyrederken, mevcut oranlar daha yüksek seviyelerde. Uzmanlara göre, yüzde 2.50 - 3.00 aralığındaki faizler, bugünün şartlarına göre ucuz taşıt kredisi olarak değerlendirilebilir.Sektör yetkilileri, faiz oranlarının yılın ilk yarısında küçük oranlarda gerileyeceğini, ikinci yarıda ise daha ciddi düşüşlerin yaşanabileceğini öngörüyor. Bu düşüşlerin sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaratması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html
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taşıt kredisi faizleri, ucuz taşıt kredisi, kredi faiz oranları, merkez bankası faiz indirimi, 2025 taşıt kredisi, taşıt kredisi 48 ay vade, %3.49 faiz oranı, otomobil kredisi, sıfır araç piyasası, ikinci el araç kredisi.
taşıt kredisi faizleri, ucuz taşıt kredisi, kredi faiz oranları, merkez bankası faiz indirimi, 2025 taşıt kredisi, taşıt kredisi 48 ay vade, %3.49 faiz oranı, otomobil kredisi, sıfır araç piyasası, ikinci el araç kredisi.
Taşıt kredilerinde uygun faiz oranları belli oldu: Yılın ikinci yarısında neler olacak?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını gevşetmeye başladı. Şu an faizler yüzde 3.49 seviyelerine kadar düştü. Sektör temsilcilerine göre, yılın ikinci yarısında daha belirgin bir düşüş yaşanabilir. Taşıt kredisi faizlerinin sıfır ve ikinci el piyasasına etkileri ise merak konusu.
Aralık ayında Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekmişti. Bu kararın taşıt kredisi faiz oranlarına etkisi merak edilirken, yeni yıl itibarıyla bankalar faiz oranlarını aşağı yönlü revize etmeye başladı.
Taşıt kredilerinde güncel faiz oranları
Bankalardaki taşıt kredisi faiz oranları, vadelere ve kredi tutarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:
250 bin TL, 48 ay vadeli kredi
için faiz oranı yüzde 3.49
seviyesinde.
400 bin TL, 36 ay vadeli kredi
için oranlar yüzde 3.56 - 3.70
arasında değişiyor.
Şu an çoğu bankada kredi limiti 400 bin TL’ye kadar
sunuluyor. İlerleyen süreçte kredi limitlerinin artabileceği konuşuluyor.
Piyasa Beklentileri ve Yılın İkinci Yarısı
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamada, faizlerdeki düşüşün henüz sınırlı olduğunu, ancak yılın ikinci yarısında daha belirgin bir rahatlama beklediklerini söyledi. Sektör temsilcileri, kredi büyüme oranlarının ve kredi limitlerinin güncellenmesiyle piyasanın hareketlenebileceğini ifade ediyor.
'Ucuz Taşıt Kredisi' hangi faiz aralığında olur?
2020-2023 yıllarında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 - 2.00 arasında seyrederken, mevcut oranlar daha yüksek seviyelerde. Uzmanlara göre, yüzde 2.50 - 3.00 aralığındaki faizler, bugünün şartlarına göre ucuz taşıt kredisi olarak değerlendirilebilir.
Sektör yetkilileri, faiz oranlarının yılın ilk yarısında küçük oranlarda gerileyeceğini, ikinci yarıda ise daha ciddi düşüşlerin yaşanabileceğini öngörüyor. Bu düşüşlerin sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaratması bekleniyor.