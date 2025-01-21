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SON DAKİKA | Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası: Çok sayıda can kaybı var, yaralı sayısı artıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası: Çok sayıda can kaybı var, yaralı sayısı artıyor
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde restoran katında başladı ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle restoran katında başlayan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.Misafirler ve personel tahliye edildiYangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi. AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen destek ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.Bolu Valisi'nden açıklamaBolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının restoran katında çıktığını ve hızla diğer bölümlere yayıldığını belirtti. Vali Aydın, “Şu anda 3 vefat ve 11 yaralımız var. Vefatlardan 2’si panik sonucu atlama nedeniyle oluştu, biri otel görevlisi, biri misafir. 3. kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Tanju Özcan'dan açıklama: Bölgenin en eski oteliBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı yayında yangın çıkan otelin bölgenin eski otellerinden biri olduğunu belirtti.Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Oteldeki tahliye çalışmaları ve yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor.Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan otele, Bolu kent merkezi ve çevre illerden itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meteorolojiden-saatli-uyari-yarin-istanbul-dahil-37-ile-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092883104.html
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kartalkaya otel yangını, bolu kartalkaya yangın haberi, kartalkaya kayak merkezi yangın, otelde yangın çıktı, kartalkaya yangın 3 ölü, otel yangını 11 yaralı, bolu vali yangın açıklaması, kartalkaya’da facia, otel tahliye çalışmaları, kartalkaya otelde yangın neden çıktı, kartalkaya yangın restoran katı, bolu yangın son durum, kartalkaya otel misafir tahliyesi, kartalkaya yangın itfaiye çalışması, kartalkaya otel yangın nedeni, köroğlu dağları yangın, kartalkaya yangında hayatını kaybedenler, yangın çıkan oteller, son dakika kartalkaya, son dakika otel yangını

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası: Çok sayıda can kaybı var, yaralı sayısı artıyor

07:08 21.01.2025 (güncellendi: 07:28 21.01.2025)
© AAKayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın
Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde restoran katında başladı ve kısa sürede yayıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken otelde bulunan 234 misafir tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle restoran katında başlayan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.

Misafirler ve personel tahliye edildi

Yangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi. AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen destek ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bolu Valisi'nden açıklama

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının restoran katında çıktığını ve hızla diğer bölümlere yayıldığını belirtti. Vali Aydın, “Şu anda 3 vefat ve 11 yaralımız var. Vefatlardan 2’si panik sonucu atlama nedeniyle oluştu, biri otel görevlisi, biri misafir. 3. kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan açıklama: Bölgenin en eski oteli

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı yayında yangın çıkan otelin bölgenin eski otellerinden biri olduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Oteldeki tahliye çalışmaları ve yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor.
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan otele, Bolu kent merkezi ve çevre illerden itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
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