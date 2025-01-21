https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası: Çok sayıda can kaybı var, yaralı sayısı artıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası: Çok sayıda can kaybı var, yaralı sayısı artıyor

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde restoran katında başladı ve... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T07:08+0300

2025-01-21T07:08+0300

2025-01-21T07:28+0300

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Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle restoran katında başlayan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.Misafirler ve personel tahliye edildiYangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi. AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen destek ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.Bolu Valisi'nden açıklamaBolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının restoran katında çıktığını ve hızla diğer bölümlere yayıldığını belirtti. Vali Aydın, “Şu anda 3 vefat ve 11 yaralımız var. Vefatlardan 2’si panik sonucu atlama nedeniyle oluştu, biri otel görevlisi, biri misafir. 3. kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Tanju Özcan'dan açıklama: Bölgenin en eski oteliBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı yayında yangın çıkan otelin bölgenin eski otellerinden biri olduğunu belirtti.Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Oteldeki tahliye çalışmaları ve yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor.Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan otele, Bolu kent merkezi ve çevre illerden itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meteorolojiden-saatli-uyari-yarin-istanbul-dahil-37-ile-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092883104.html

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