https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/slutskiy-rusya-ve-abdnin-iliskilerini-duzeltmesi-uzun-yillar-alabilir--1092881103.html

Slutskiy: Rusya ve ABD'nin ilişkilerini düzeltmesi uzun yıllar alabilir

Slutskiy: Rusya ve ABD'nin ilişkilerini düzeltmesi uzun yıllar alabilir

Sputnik Türkiye

Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, eski ABD... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T01:16+0300

2025-01-21T01:16+0300

2025-01-21T01:16+0300

dünya

abd

leonid slutskiy

joe biden

donald trump

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Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine geçen Donald Trump'a son derece zor bir miras bıraktığını ve Rusya-ABD ilişkilerini düzeltmenin uzun yıllar alabileceğini söyledi.Slutskiy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Slutskiy, Rusya'nın yeni ABD yönetimi ile Ukrayna konusunda müzakerelere açık olmasının, taviz vermeye hazır olduğu anlamına gelmediğini ve Moskova'nın Minsk anlaşmalarından ders aldığını belirterek, “Bizim için önemli olan sürdürülebilir barış, eşit ve bölünmez güvenlik garantileri, çatışmanın temel nedenlerinin sistematik olarak ortadan kaldırılmasıdır. Bu da nükleer silahlardan arındırılmış, bağımsız ve silahsızlandırılmış bir Ukrayna anlamına geliyor” diye ekledi. Slutskiy, Trump'ın açılış konuşmasında belirttiği gibi en azından iki cinsiyetin varlığını kabul ederek daha makul bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, “Ancak politikalarının geri kalanı ne kadar mantıklı olacak, göreceğiz. Ve ' Amerika'nın seçimi' ne olursa olsun, güçlü ve bağımsız Rusya, ulusal çıkarlarını savunmaya ve egemenliğini korumaya devam edecektir” diye ekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna krizi konusunda Trump yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söylemişti.

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abd, leonid slutskiy, joe biden, donald trump