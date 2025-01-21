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Slutskiy: Rusya ve ABD'nin ilişkilerini düzeltmesi uzun yıllar alabilir
Slutskiy: Rusya ve ABD'nin ilişkilerini düzeltmesi uzun yıllar alabilir
Sputnik Türkiye
Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, eski ABD... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T01:16+0300
2025-01-21T01:16+0300
dünya
abd
leonid slutskiy
joe biden
donald trump
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Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine geçen Donald Trump'a son derece zor bir miras bıraktığını ve Rusya-ABD ilişkilerini düzeltmenin uzun yıllar alabileceğini söyledi.Slutskiy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Slutskiy, Rusya'nın yeni ABD yönetimi ile Ukrayna konusunda müzakerelere açık olmasının, taviz vermeye hazır olduğu anlamına gelmediğini ve Moskova'nın Minsk anlaşmalarından ders aldığını belirterek, “Bizim için önemli olan sürdürülebilir barış, eşit ve bölünmez güvenlik garantileri, çatışmanın temel nedenlerinin sistematik olarak ortadan kaldırılmasıdır. Bu da nükleer silahlardan arındırılmış, bağımsız ve silahsızlandırılmış bir Ukrayna anlamına geliyor” diye ekledi. Slutskiy, Trump'ın açılış konuşmasında belirttiği gibi en azından iki cinsiyetin varlığını kabul ederek daha makul bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, “Ancak politikalarının geri kalanı ne kadar mantıklı olacak, göreceğiz. Ve ' Amerika'nın seçimi' ne olursa olsun, güçlü ve bağımsız Rusya, ulusal çıkarlarını savunmaya ve egemenliğini korumaya devam edecektir” diye ekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna krizi konusunda Trump yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/puskov-trumptan-abye-muazzam-darbe-1092879498.html
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abd, leonid slutskiy, joe biden, donald trump
abd, leonid slutskiy, joe biden, donald trump

Slutskiy: Rusya ve ABD'nin ilişkilerini düzeltmesi uzun yıllar alabilir

01:16 21.01.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden'in ardında bıraktığı zor miras nedeniyle Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesinin uzun yıllar alabileceğini belirtti.
Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine geçen Donald Trump'a son derece zor bir miras bıraktığını ve Rusya-ABD ilişkilerini düzeltmenin uzun yıllar alabileceğini söyledi.
Slutskiy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Amerika tarafı daha önce temas kurmaya hazır olduğunu, Donald Trump'ın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi ve ardından bir toplantı yapma niyetini açıklamıştı. Bu son derece olumlu bir adımdı. Ancak genel olarak ABD-Rusya ilişkileri söz konusu olduğunda bunun kolay olması pek mümkün değil. Biden burada gerçek anlamda bir yıkım gibi son derece zor bir miras bırakıyor. Ve yeniden inşa etmek yıllar alabilir.’’
Slutskiy, Rusya'nın yeni ABD yönetimi ile Ukrayna konusunda müzakerelere açık olmasının, taviz vermeye hazır olduğu anlamına gelmediğini ve Moskova'nın Minsk anlaşmalarından ders aldığını belirterek, “Bizim için önemli olan sürdürülebilir barış, eşit ve bölünmez güvenlik garantileri, çatışmanın temel nedenlerinin sistematik olarak ortadan kaldırılmasıdır. Bu da nükleer silahlardan arındırılmış, bağımsız ve silahsızlandırılmış bir Ukrayna anlamına geliyor” diye ekledi.
Slutskiy, Trump'ın açılış konuşmasında belirttiği gibi en azından iki cinsiyetin varlığını kabul ederek daha makul bir yaklaşım sergilediğini vurgulayarak, “Ancak politikalarının geri kalanı ne kadar mantıklı olacak, göreceğiz. Ve ' Amerika'nın seçimi' ne olursa olsun, güçlü ve bağımsız Rusya, ulusal çıkarlarını savunmaya ve egemenliğini korumaya devam edecektir” diye ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna krizi konusunda Trump yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söylemişti.
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