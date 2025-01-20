https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/puskov-trumptan-abye-muazzam-darbe-1092879498.html
Puşkov: Trump'tan AB'ye 'muazzam darbe'
Puşkov: Trump'tan AB'ye 'muazzam darbe'
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Trump'ın sadece iki cinsiyetin tanınacak olmasıyla ilgili açıklamaları hakkında Trump'ın Avrupa'nın liberal elit değerlerine... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T23:19+0300
2025-01-20T23:19+0300
2025-01-20T23:19+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
donald trump
avrupa
avrupa birliği
abd
ursula von der leyen
brüksel
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği ülkelerinin Donald Trump'ın ABD başkanlığına ilişkin kötü bir önsezi taşıdığını belirtti. Puşkov, Trump'ın Avrupa'nın liberal elit değerlerine 'muazzam darbeler' vurduğunu ifade etti. Puşkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "İktidardaki Avrupalı liberal elitin sosyal doktrinine ve 'değerlerine korkunç bir darbe, bundan böyle ABD'de sadece iki cinsiyet, yani erkek ve kadın tanınacak! Ve bu, Avrupa'daki yönetici elitlerin hayranlıkla baktığı 'liberal demokrasinin kalesinde' gerçekleşiyor!" diye yazdı. Puşkov, Avrupalı liberallerin bu durum karşısında şok olduğunu ve dehşete düştüklerini vurgulayarak, Trump'ın, ABD ve AB'yi birleştiren 'ortak değerler' sistemini havaya uçurduğunu belirtti. Puşkov ayrıca, İngiliz, Fransız ve Alman medyasında hüküm süren liberal sansüre karşı da bir savaş açtığını ifade ederek, Ursula von der Leyen ve Brüksel'deki milletvekillerinin sessiz kaldığını, önde gelen Avrupa başkentlerinin de söyleyecek bir şey bulamadığını, yalnızca kötü duygular taşıdıklarını ekledi. Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, bundan böyle ABD'nin resmi politikasının yalnızca kadın ve erkek olarak iki cinsiyeti tanımak olduğunu belirtti. Ayrıca, devlet sansürünü sona erdirmek için bir kararname yayınlama sözü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html
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rus senatör aleksey puşkov, donald trump, avrupa, avrupa birliği, abd, ursula von der leyen, brüksel
rus senatör aleksey puşkov, donald trump, avrupa, avrupa birliği, abd, ursula von der leyen, brüksel
Puşkov: Trump'tan AB'ye 'muazzam darbe'
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Trump'ın sadece iki cinsiyetin tanınacak olmasıyla ilgili açıklamaları hakkında Trump'ın Avrupa'nın liberal elit değerlerine 'muazzam darbeler' vurduğunu ifade etti.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği ülkelerinin Donald Trump'ın ABD başkanlığına ilişkin kötü bir önsezi taşıdığını belirtti. Puşkov, Trump'ın Avrupa'nın liberal elit değerlerine 'muazzam darbeler' vurduğunu ifade etti.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "İktidardaki Avrupalı liberal elitin sosyal doktrinine ve 'değerlerine korkunç bir darbe, bundan böyle ABD'de sadece iki cinsiyet, yani erkek ve kadın tanınacak! Ve bu, Avrupa'daki yönetici elitlerin hayranlıkla baktığı 'liberal demokrasinin kalesinde' gerçekleşiyor!" diye yazdı.
Puşkov, Avrupalı liberallerin bu durum karşısında şok olduğunu ve dehşete düştüklerini vurgulayarak, Trump'ın, ABD ve AB'yi birleştiren 'ortak değerler' sistemini havaya uçurduğunu belirtti.
Puşkov ayrıca, İngiliz, Fransız ve Alman medyasında hüküm süren liberal sansüre karşı da bir savaş açtığını ifade ederek, Ursula von der Leyen ve Brüksel'deki milletvekillerinin sessiz kaldığını, önde gelen Avrupa başkentlerinin de söyleyecek bir şey bulamadığını, yalnızca kötü duygular taşıdıklarını ekledi.
Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, bundan böyle ABD'nin resmi politikasının yalnızca kadın ve erkek olarak iki cinsiyeti tanımak olduğunu belirtti. Ayrıca, devlet sansürünü sona erdirmek için bir kararname yayınlama sözü verdi.