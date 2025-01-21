https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/saglik-bakanligi-kartalkayadaki-yanginda-yaralananlarin-yakinlari-icin-telefon-hattini-duyurdu-1092912766.html
Sağlık Bakanlığı Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları için telefon hattını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları için telefon hattını duyurdu
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T18:12+0300
2025-01-21T18:12+0300
2025-01-21T18:12+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın felaketi
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Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bakan-tunc-otel-yanginina-iliskin-4-kisi-gozaltina-alindi-1092908467.html
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sağlık bakanlığı, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi
sağlık bakanlığı, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi
Sağlık Bakanlığı Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları için telefon hattını duyurdu
Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek.
Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.