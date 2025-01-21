https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/saglik-bakanligi-kartalkayadaki-yanginda-yaralananlarin-yakinlari-icin-telefon-hattini-duyurdu-1092912766.html

Sağlık Bakanlığı Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları için telefon hattını duyurdu

Sağlık Bakanlığı Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları için telefon hattını duyurdu

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alabilecek. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T18:12+0300

2025-01-21T18:12+0300

2025-01-21T18:12+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

kartalkaya

grand kartal oteli

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c307217fae53124d1ef70fb3ded83f8d.jpg

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bakan-tunc-otel-yanginina-iliskin-4-kisi-gozaltina-alindi-1092908467.html

türkiye

kartalkaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın felaketi