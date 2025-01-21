https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bakan-tunc-otel-yanginina-iliskin-4-kisi-gozaltina-alindi-1092908467.html

Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki yangınla ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T16:24+0300

2025-01-21T16:24+0300

2025-01-21T16:29+0300

türkiye

yılmaz tunç

kartalkaya

otel

grand kartal oteli

yangın

yangın söndürme

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073291097_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_7fcef14fcf39655c1e94cf5667f923eb.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.İşletme sahibi de gözaltında Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-yanginda-66-kisi-hayatini-kaybetti-1092906362.html

türkiye

kartalkaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, kartalkaya, otel, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi