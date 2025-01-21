https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/bakan-tunc-otel-yanginina-iliskin-4-kisi-gozaltina-alindi-1092908467.html
Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki yangınla ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T16:24+0300
2025-01-21T16:24+0300
2025-01-21T16:29+0300
türkiye
yılmaz tunç
kartalkaya
otel
grand kartal oteli
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.İşletme sahibi de gözaltında Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-yanginda-66-kisi-hayatini-kaybetti-1092906362.html
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yılmaz tunç, kartalkaya, otel, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
yılmaz tunç, kartalkaya, otel, grand kartal oteli, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
Bakan Tunç: Otel yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
16:24 21.01.2025 (güncellendi: 16:29 21.01.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki yangınla ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İşletme sahibi de gözaltında
Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.
6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.
Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."