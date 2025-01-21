Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
YAZI - YORUM
Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkındaki suç duyurusunun detayları
11:29
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/konut-kredisinde-en-dusuk-faiz-orani-ne-kadar-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu--1092889913.html
Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
2025 yılının ilk faiz kararı öncesi konut kredisi piyasasında hareketlilik sürüyor. BDDK verilerine göre konut kredilerinin büyüklüğü 516 milyar liraya ulaştı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T11:03+0300
2025-01-21T11:03+0300
ekonomi
konut
konut kredisi
faiz
faiz oranları
faiz oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Merkez Bankası’nın 2025 yılının ilk faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala, konut kredisi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. BDDK verilerine göre, 10 Ocak ile sona eren haftada konut kredilerinin toplam büyüklüğü 516 milyar TL’ye yükseldi. Haftalık artış ise yaklaşık 2.5 milyar TL olarak kaydedildi.Konut kredisinde en düşük faiz oranıKonut kredisi faiz oranları yüzde 2.79 seviyesinden başlıyor. Bu oran, 2025 itibarıyla sunulan en düşük oran olarak öne çıkıyor. Piyasada yüzde 3 ve altında faiz oranıyla kredi sağlayan birçok finans kuruluşu bulunuyor.500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi500 bin TL ve 1 milyon TL’lik konut kredisi için yapılan geri ödeme hesaplamaları şu şekilde:500 bin TL / 120 Ay:1 milyon TL / 120 Ay:Konut kredisi piyasasında gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, yeni faiz oranlarının kredi piyasasını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Faiz oranlarında sınırlı düşüşler veya mevcut oranların korunması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tasit-kredilerinde-uygun-faiz-oranlari-belli-oldu-yilin-ikinci-yarisinda-neler-olacak-1092884792.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut kredisi faiz oranı, 2025 konut kredisi, düşük faizli konut kredisi, %2,79 faiz oranı, konut kredisi hesaplama, konut kredisi geri ödeme, 500 bin tl konut kredisi, 1 milyon tl kredi ödeme planı, bddk konut kredisi verileri, konut kredisi faizleri düştü mü, 2025 konut kredisi faizleri, en düşük konut kredisi faiz oranı, konut kredisi nasıl alınır, 500 bin tl kredi taksit hesaplama, 1 milyon tl kredi geri ödeme hesaplama, konut kredilerinde son durum, 2025 konut kredisi hesaplama, faiz oranları ne kadar oldu, konut kredisi faiz indirimi, kredi taksit hesaplama 2025, %3 faiz oranı ile kredi, konut kredisi faiz oranları son dakika, konut kredisi ödeme planı, kredi faiz oranları düşüyor mu
konut kredisi faiz oranı, 2025 konut kredisi, düşük faizli konut kredisi, %2,79 faiz oranı, konut kredisi hesaplama, konut kredisi geri ödeme, 500 bin tl konut kredisi, 1 milyon tl kredi ödeme planı, bddk konut kredisi verileri, konut kredisi faizleri düştü mü, 2025 konut kredisi faizleri, en düşük konut kredisi faiz oranı, konut kredisi nasıl alınır, 500 bin tl kredi taksit hesaplama, 1 milyon tl kredi geri ödeme hesaplama, konut kredilerinde son durum, 2025 konut kredisi hesaplama, faiz oranları ne kadar oldu, konut kredisi faiz indirimi, kredi taksit hesaplama 2025, %3 faiz oranı ile kredi, konut kredisi faiz oranları son dakika, konut kredisi ödeme planı, kredi faiz oranları düşüyor mu

Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

11:03 21.01.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
Abone ol
2025 yılının ilk faiz kararı öncesi konut kredisi piyasasında hareketlilik sürüyor. BDDK verilerine göre konut kredilerinin büyüklüğü 516 milyar liraya ulaştı. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2.79 olarak açıklanırken, 500 bin TL ve 1 milyon TL’lik kredi için geri ödeme detayları netleşti.
Merkez Bankası’nın 2025 yılının ilk faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala, konut kredisi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. BDDK verilerine göre, 10 Ocak ile sona eren haftada konut kredilerinin toplam büyüklüğü 516 milyar TL’ye yükseldi. Haftalık artış ise yaklaşık 2.5 milyar TL olarak kaydedildi.

Konut kredisinde en düşük faiz oranı

Konut kredisi faiz oranları yüzde 2.79 seviyesinden başlıyor. Bu oran, 2025 itibarıyla sunulan en düşük oran olarak öne çıkıyor. Piyasada yüzde 3 ve altında faiz oranıyla kredi sağlayan birçok finans kuruluşu bulunuyor.

500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi

500 bin TL ve 1 milyon TL’lik konut kredisi için yapılan geri ödeme hesaplamaları şu şekilde:
500 bin TL / 120 Ay:
Faiz oranı: Yüzde 2.79
Aylık taksit: 14 bin 483 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL
1 milyon TL / 120 Ay:
Faiz oranı: Yüzde 2.79
Aylık taksit: 28 bin 966 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 493 bin 488 TL
Konut kredisi piyasasında gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, yeni faiz oranlarının kredi piyasasını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Faiz oranlarında sınırlı düşüşler veya mevcut oranların korunması bekleniyor.
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
EKONOMİ
Taşıt kredilerinde uygun faiz oranları belli oldu: Yılın ikinci yarısında neler olacak?
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала