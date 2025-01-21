https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/konut-kredisinde-en-dusuk-faiz-orani-ne-kadar-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu--1092889913.html

Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Konut kredisinde en düşük faiz oranı ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk faiz kararı öncesi konut kredisi piyasasında hareketlilik sürüyor. BDDK verilerine göre konut kredilerinin büyüklüğü 516 milyar liraya ulaştı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T11:03+0300

2025-01-21T11:03+0300

2025-01-21T11:03+0300

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Merkez Bankası’nın 2025 yılının ilk faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala, konut kredisi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. BDDK verilerine göre, 10 Ocak ile sona eren haftada konut kredilerinin toplam büyüklüğü 516 milyar TL’ye yükseldi. Haftalık artış ise yaklaşık 2.5 milyar TL olarak kaydedildi.Konut kredisinde en düşük faiz oranıKonut kredisi faiz oranları yüzde 2.79 seviyesinden başlıyor. Bu oran, 2025 itibarıyla sunulan en düşük oran olarak öne çıkıyor. Piyasada yüzde 3 ve altında faiz oranıyla kredi sağlayan birçok finans kuruluşu bulunuyor.500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi500 bin TL ve 1 milyon TL’lik konut kredisi için yapılan geri ödeme hesaplamaları şu şekilde:500 bin TL / 120 Ay:1 milyon TL / 120 Ay:Konut kredisi piyasasında gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, yeni faiz oranlarının kredi piyasasını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Faiz oranlarında sınırlı düşüşler veya mevcut oranların korunması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tasit-kredilerinde-uygun-faiz-oranlari-belli-oldu-yilin-ikinci-yarisinda-neler-olacak-1092884792.html

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