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Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Yarın İstanbul dahil 37 ile sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Yarın İstanbul dahil 37 ile sağanak ve kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Antalya’da yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, yarın için 37 kente sağanak... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T07:04+0300
2025-01-21T07:04+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, İstanbul başta olmak üzere 37 ilde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı açıklandı.Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ riski bulunduğu belirtildi. Ayrıca, doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları batıda yükselecekTahminlere göre, doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, batı illerinde sıcaklıkların 4 ila 7 derece artacağı belirtildi. Bu durum, geçici bir ılıman hava dalgasına işaret ediyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara’nın batısı ve doğu bölgelerde kuzeyden, diğer bölgelerde ise güney yönlü esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Hatay kıyılarında 30-60 km/sa hızında kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.Meteoroloji'den 5 günlük hava tahminiMeteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, yarın başlayacak sağanak ve kar yağışları perşembe günü de devam edecek. Cuma günü hava geçici olarak açsa da, hafta sonu yeniden yağışlar etkili olacak.İllere göre 21 Ocak hava durumuÇANAKKALE °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluA.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluBOLU °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluAMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, -1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 1°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 9°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Yarın İstanbul dahil 37 ile sağanak ve kar yağışı geliyor

07:04 21.01.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Antalya’da yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, yarın için 37 kente sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu’da çığ riski, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, İstanbul başta olmak üzere 37 ilde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı açıklandı.
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ riski bulunduğu belirtildi. Ayrıca, doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları batıda yükselecek

Tahminlere göre, doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, batı illerinde sıcaklıkların 4 ila 7 derece artacağı belirtildi. Bu durum, geçici bir ılıman hava dalgasına işaret ediyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara’nın batısı ve doğu bölgelerde kuzeyden, diğer bölgelerde ise güney yönlü esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Hatay kıyılarında 30-60 km/sa hızında kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, yarın başlayacak sağanak ve kar yağışları perşembe günü de devam edecek. Cuma günü hava geçici olarak açsa da, hafta sonu yeniden yağışlar etkili olacak.

İllere göre 21 Ocak hava durumu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu
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