https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meteorolojiden-saatli-uyari-yarin-istanbul-dahil-37-ile-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092883104.html

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Yarın İstanbul dahil 37 ile sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Yarın İstanbul dahil 37 ile sağanak ve kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Antalya’da yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, yarın için 37 kente sağanak... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T07:04+0300

2025-01-21T07:04+0300

2025-01-21T07:04+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, İstanbul başta olmak üzere 37 ilde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı açıklandı.Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ riski bulunduğu belirtildi. Ayrıca, doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları batıda yükselecekTahminlere göre, doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, batı illerinde sıcaklıkların 4 ila 7 derece artacağı belirtildi. Bu durum, geçici bir ılıman hava dalgasına işaret ediyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara’nın batısı ve doğu bölgelerde kuzeyden, diğer bölgelerde ise güney yönlü esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Hatay kıyılarında 30-60 km/sa hızında kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.Meteoroloji'den 5 günlük hava tahminiMeteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, yarın başlayacak sağanak ve kar yağışları perşembe günü de devam edecek. Cuma günü hava geçici olarak açsa da, hafta sonu yeniden yağışlar etkili olacak.İllere göre 21 Ocak hava durumuÇANAKKALE °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluA.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluBOLU °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluAMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, -1°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 1°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 9°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

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