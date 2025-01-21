https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-dinamo-kiev-ile-3-3-berabere-kaldi-1092915959.html
Galatasaray-Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray-Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T20:25+0300
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2025-01-21T20:59+0300
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Galatasaray, Dinamo Kiev ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev’i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Osimhen’in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.Dinamo Kiev’in golleri Vanat ve Yarmolenko’dan (2) geldi. Taraftar desteğiyle galibiyet hedefleyen Galatasaray, üst tura çıkma yolunda kritik puan kaybı yaşadı. Sarı kırmızılı takımın puanı 13 olurken, Dinamo Kiev ilk kez 1 puan aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-dinamo-kiev-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092913569.html
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avrupa ligi puan durumu, galatasaray dinamo kiev özet
avrupa ligi puan durumu, galatasaray dinamo kiev özet
Galatasaray-Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı
20:25 21.01.2025 (güncellendi: 20:59 21.01.2025)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamlasa da üstünlüğünü koruyamadı. Mücadele, karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.
Galatasaray, Dinamo Kiev ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev’i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Osimhen’in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.
Dinamo Kiev’in golleri Vanat ve Yarmolenko’dan (2) geldi. Taraftar desteğiyle galibiyet hedefleyen Galatasaray, üst tura çıkma yolunda kritik puan kaybı yaşadı. Sarı kırmızılı takımın puanı 13 olurken, Dinamo Kiev ilk kez 1 puan aldı.