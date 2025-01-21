https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-dinamo-kiev-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092913569.html
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rams Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Avrupa'da namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Salı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T18:32+0300
2025-01-21T18:32+0300
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bugün saat 18.30’da Dinamo Kiev’i Rams Park’ta ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bugün saat 18.30’da Galatasaray Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerliyor. Galatasaray-Dinamo Kiev ilk 11'ler kim?Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen. Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhallenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabalev.
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galatasaray dinamo kiev trt 1 izle, trt akış, trt maç izle, gs maçı
galatasaray dinamo kiev trt 1 izle, trt akış, trt maç izle, gs maçı
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
18:32 21.01.2025 (güncellendi: 18:35 21.01.2025)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rams Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Avrupa'da namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak doğrudan son 16 turuna yükselme hedefinde ilerleyecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bugün saat 18.30’da Dinamo Kiev’i Rams Park’ta ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bugün saat 18.30’da Galatasaray Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerliyor.
Galatasaray-Dinamo Kiev ilk 11'ler kim?
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhallenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabalev.