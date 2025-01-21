https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-dinamo-kiev-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092913569.html

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rams Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Avrupa'da namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Salı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T18:32+0300

2025-01-21T18:32+0300

2025-01-21T18:35+0300

spor

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092351651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9959f0c9a201106196358526eacf003d.jpg

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bugün saat 18.30’da Dinamo Kiev’i Rams Park’ta ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde bugün saat 18.30’da Galatasaray Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerliyor. Galatasaray-Dinamo Kiev ilk 11'ler kim?Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen. Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhallenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabalev.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray dinamo kiev trt 1 izle, trt akış, trt maç izle, gs maçı