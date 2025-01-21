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Fenerbahçe resmen duyurdu: Yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağlandı
Fenerbahçe resmen duyurdu: Yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağlandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi için Aston Villa ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp tarafından... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T23:41+0300
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Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için Aston Villa ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.2022 yazında Sevilla'dan Aston Villa'ya 31 milyon Euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki Diego Carlos Fenerbahçe ile prensipte anlaştı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada “Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Diego Carlos Kimdir?15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğan Diego Carlos Santos Silva fizik gücü, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma yetenekleriyle tanınır. Carlos, futbola Brezilya'nın Desportivo Brasil takımında başladı. Ardından Avrupa'ya transfer olarak Portekiz'in Estoril Praia ve FC Porto B takımlarında forma giydi. 2016 yılında Fransız ekibi Nantes'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2019 yılında İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya transfer olan Carlos, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı 2019-2020 sezonunda takımın önemli bir parçası oldu. 2022 yazında İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya 31 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Diego Carlos, Brezilya Milli Takımı ile 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak uluslararası düzeyde de başarı elde etti.Diego Carlos'un fiziği nasıl?1.85 boyundaki Diego Carlos, güçlü fiziği ve sert savunmasıyla bilinir. Hava toplarındaki hakimiyeti ve defansif organizasyon yetenekleriyle öne çıkar.Diego Carlos'un bonservisi ve maaşı ne kadar?Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak belirtilirken, kariyerindeki zirve değeri Sevilla forması giydiği dönemde 50 milyon euroya ulaşmıştı. Fenerbahçe ile yapılan anlaşma kapsamında Diego Carlos’un yıllık maaşının yaklaşık 3 milyon euro olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-kaptani-muslera-bitti-isareti-yapti-takimdan-ayriliyor-mu-1092916208.html
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diego carlos kimdir, diego carlos maaşı, diego carlos bonservis bedeli, diego carlos eşi, diego carlos nereli, diego carlos kaç yaşında

Fenerbahçe resmen duyurdu: Yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağlandı

23:41 21.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDiego Carlos
Diego Carlos - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi için Aston Villa ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a geleceği belirtildi.
Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için Aston Villa ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
2022 yazında Sevilla'dan Aston Villa'ya 31 milyon Euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki Diego Carlos Fenerbahçe ile prensipte anlaştı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada “Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Diego Carlos Kimdir?

15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğan Diego Carlos Santos Silva fizik gücü, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma yetenekleriyle tanınır. Carlos, futbola Brezilya'nın Desportivo Brasil takımında başladı. Ardından Avrupa'ya transfer olarak Portekiz'in Estoril Praia ve FC Porto B takımlarında forma giydi. 2016 yılında Fransız ekibi Nantes'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2019 yılında İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya transfer olan Carlos, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı 2019-2020 sezonunda takımın önemli bir parçası oldu. 2022 yazında İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya 31 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Diego Carlos, Brezilya Milli Takımı ile 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak uluslararası düzeyde de başarı elde etti.

Diego Carlos'un fiziği nasıl?

1.85 boyundaki Diego Carlos, güçlü fiziği ve sert savunmasıyla bilinir. Hava toplarındaki hakimiyeti ve defansif organizasyon yetenekleriyle öne çıkar.

Diego Carlos'un bonservisi ve maaşı ne kadar?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak belirtilirken, kariyerindeki zirve değeri Sevilla forması giydiği dönemde 50 milyon euroya ulaşmıştı. Fenerbahçe ile yapılan anlaşma kapsamında Diego Carlos’un yıllık maaşının yaklaşık 3 milyon euro olduğu iddia edildi.
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