Fenerbahçe Kulübü duyurdu: Bolu'daki yangın faciasında genç sporcu ve annesi hayatını kaybetti
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Fenerbahçe, genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Galatasaray ve Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin sporcusu ve annesi için başsağlığı mesajı yayınladı.
Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında 2014 doğumlu genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 yaralı bulunuyor. Fenerbahçe Kulübü, sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin de yangında hayatını kaybettiğini açıkladı:
Başımız sağ olsun Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü
Başımız sağ olsun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2025
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve… pic.twitter.com/PtCocGWT6h