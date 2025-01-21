Bolu'daki yangında 66 kişi hayatını kaybetti
15:16 21.01.2025 (güncellendi: 16:17 21.01.2025)
© İbrahim YozoğluBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı
© İbrahim Yozoğlu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'daki yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlar Bolu'da
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Otel yangınında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini söyledi.
İlk ihbar 03:27'de
Yangının meydana geldiği otelin 12 katlı olduğu ve olay anında otelde 238 kayıtlı misafirin bulunduğu bilgisini veren Yerlikaya, yangınla ilgili ilk ihbarın saat 03.27'de alındığını ve ihbar gelir gelmez ekiplerin harekete geçtiğini anlattı.
Yerlikaya, AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 04.15'te yapıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK'ler, Bolu ve Düzce belediyeleri, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden olmak üzere toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi. İçişleri Bakanlığı olarak yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca Bolu Başsavcımız ve 5 savcımız da burada bilirkişilerle çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilk andan itibaren süreci buradaki çalışmaları anbean takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
'Kusur varsa çıkacak'
Acılarının büyük, yüreklerinin dağlı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bolu Cumhuriyet Başsavcımız burada, onunla 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin merak ettiği bu adli soruşturmayla yangının sebebi, bir ihmal, bir kusur varsa bunla ilgili yüce Türk milleti adına bu soruşturma, yani mahkemelerle bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.
Yangına ilişkin gözaltı var mı?
Bir basın mensubunun "Gözaltı emri var mı?" sorusuna ilişkin Yerlikaya, "Şu an için yok ama çalışıyor arkadaşlarımız, başsavcımız da burada. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Mülkiye müfettişi görevlendirdik, bütün süreçlerle ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı ama tamamı incelenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi kimse, kimlerse eğer bizim canımızın yanmasına vesile olan bir kusur, hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka ama mutlaka bunların gereği yapılacaktır." diye konuştu.
Turizm Bakanı: İki adet yangın merdiveni var
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
"Otelin 2021 ve 2024'te denetimi yapılmış. ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bu yetki itfaiyede. İtfaiye tarafından olumsuz durum bildirilmemiş. Başımız sağolsun. 2 yangın merdiveni var"
Yaralılardan birinin durumu ağır
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı