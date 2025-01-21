https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/boludaki-yanginda-66-kisi-hayatini-kaybetti-1092906362.html

Bolu'daki yangında 66 kişi hayatını kaybetti

Bolu'daki yangında 66 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'daki yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T15:16+0300

2025-01-21T15:16+0300

2025-01-21T16:17+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.Bakanlar Bolu'daİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.Otel yangınında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 yaralıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini söyledi.İlk ihbar 03:27'deYangının meydana geldiği otelin 12 katlı olduğu ve olay anında otelde 238 kayıtlı misafirin bulunduğu bilgisini veren Yerlikaya, yangınla ilgili ilk ihbarın saat 03.27'de alındığını ve ihbar gelir gelmez ekiplerin harekete geçtiğini anlattı.Yerlikaya, AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 04.15'te yapıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Kusur varsa çıkacak'Acılarının büyük, yüreklerinin dağlı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bolu Cumhuriyet Başsavcımız burada, onunla 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin merak ettiği bu adli soruşturmayla yangının sebebi, bir ihmal, bir kusur varsa bunla ilgili yüce Türk milleti adına bu soruşturma, yani mahkemelerle bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.Yangına ilişkin gözaltı var mı?Bir basın mensubunun "Gözaltı emri var mı?" sorusuna ilişkin Yerlikaya, "Şu an için yok ama çalışıyor arkadaşlarımız, başsavcımız da burada. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Mülkiye müfettişi görevlendirdik, bütün süreçlerle ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı ama tamamı incelenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi kimse, kimlerse eğer bizim canımızın yanmasına vesile olan bir kusur, hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka ama mutlaka bunların gereği yapılacaktır." diye konuştu.Turizm Bakanı: İki adet yangın merdiveni varKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:Yaralılardan birinin durumu ağırSağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

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bolu, son dakika, ali yerlikaya, mehmet nuri ersoy, mehmet fatih kacır, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli