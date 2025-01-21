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Efsane futbolcu David Beckham: Türk futbolunun büyük hayranıyım
Efsane futbolcu David Beckham: Türk futbolunun büyük hayranıyım
Sputnik Türkiye
İngiliz futbol efsanesi David Beckham, Türk futboluna olan hayranlığını dile getirerek, Türkiye'de yaşadığı zorlu deneyimlerden ve yetenekli oyunculardan... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) Türk futboluna olan hayranlığını açıkladı.CNBC-E'nin sorularını yanıtlayan Inter Miami kulübünün sahibi David Beckham, 16 yıl önce İngiltere-Türkiye maçında kaçırdığı penaltıdan bahsederek ''Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Türkiye'de bir penaltı kaçırdım, yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyunculara büyük hayranlık duyuyorum çünkü orada oynadığım zamanlarda epey zorlanmıştım. Futbolcu olmamın sebebi politikadan uzak durmam. Ben bir politikacı ya da bilim insanı değilim. Politikadan her türlü uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey futbolun inanılmaz gücü. Oyunun ve Premier Lig'in ekonomisinin gücü, dünyadaki gücü... Futbol dünyada en çok sevilen spor'' açıklamasında bulundu.David Beckham kimdir?2 Mayıs 1975 tarihinde İngiltere'de doğan David Beckham, Manchester United'da kazandığı birçok lig şampiyonluğu ve Avrupa kupası başarısının ardından 2003 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra LA Galaxy, AC Milan, Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giyen Beckham MLS Ligi'ndeki İnter Miami takımını satın aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/super-ligin-eski-yildizi-sasirtti-orduya-katilarak-subay-oldu-1092878460.html
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david beckham penaltı türkiye, türkiye ingiltere 2003, david beckham takımları
david beckham penaltı türkiye, türkiye ingiltere 2003, david beckham takımları

Efsane futbolcu David Beckham: Türk futbolunun büyük hayranıyım

00:51 21.01.2025
© AP Photo / Joel C RyanVictoria ve David Beckham
Victoria ve David Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Joel C Ryan
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İngiliz futbol efsanesi David Beckham, Türk futboluna olan hayranlığını dile getirerek, Türkiye'de yaşadığı zorlu deneyimlerden ve yetenekli oyunculardan etkilendiğini belirtti. Beckham, futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda dünya üzerindeki en güçlü ve sevilen oyunlardan biri olduğunu vurguladı.
David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) Türk futboluna olan hayranlığını açıkladı.
CNBC-E'nin sorularını yanıtlayan Inter Miami kulübünün sahibi David Beckham, 16 yıl önce İngiltere-Türkiye maçında kaçırdığı penaltıdan bahsederek ''Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Türkiye'de bir penaltı kaçırdım, yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyunculara büyük hayranlık duyuyorum çünkü orada oynadığım zamanlarda epey zorlanmıştım. Futbolcu olmamın sebebi politikadan uzak durmam. Ben bir politikacı ya da bilim insanı değilim. Politikadan her türlü uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey futbolun inanılmaz gücü. Oyunun ve Premier Lig'in ekonomisinin gücü, dünyadaki gücü... Futbol dünyada en çok sevilen spor'' açıklamasında bulundu.

David Beckham kimdir?

2 Mayıs 1975 tarihinde İngiltere'de doğan David Beckham, Manchester United'da kazandığı birçok lig şampiyonluğu ve Avrupa kupası başarısının ardından 2003 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra LA Galaxy, AC Milan, Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giyen Beckham MLS Ligi'ndeki İnter Miami takımını satın aldı.
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