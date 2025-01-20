https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/super-ligin-eski-yildizi-sasirtti-orduya-katilarak-subay-oldu-1092878460.html
Süper Lig'in eski yıldızı şaşırttı: Orduya katılarak Subay oldu
Süper Lig'in eski yıldızı şaşırttı: Orduya katılarak Subay oldu
Sputnik Türkiye
Eski Fransız milli futbolcu ve Trabzonspor'un forveti Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Fransız Guyanası'nda Subay olarak... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T21:56+0300
2025-01-20T21:56+0300
2025-01-20T21:56+0300
spor
trabzonspor
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
asker
subay
komutan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092877999_0:81:716:484_1920x0_80_0_0_2370366cc8ea7e3cd449e7b7d4811494.jpg
Süper Lig'in eski oyuncusu Florent Malouda, Fransız Guyanası'nda Subay olduğunu duyurdu.Eski Fransız milli futbolcu Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini 2018 yılında sonlandırdıktan sonra, Fransız Guyanası'nda Subay olarak yeni bir sayfa açtı. Trabzonspor forması da giyen 44 yaşındaki Malouda, Guingamp, Lyon ve Metz gibi kulüplerde oynadı. Fransız Guyanası'nda Kourou kentinde görev alacak Florent Malouda sosyal medya hesabından iddiaları doğruladı.Florent Malouda kimdir?13 Haziran 1980 tarihinde dünyaya gelen Florent Malouda, futbolculuk kariyerinde Lyon, Chelsea, Metz ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde oynadı. Fransa milli futbol takımıyla uluslararası başarılar elde eden oyuncu veda ettikten sonra Fransız Guyanası'nda Subay olarak görev almaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hakim-ziyech-galatasaraya-veda-ediyor-yeni-takimiyla-anlasti-1092873669.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092877999_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_b49618308f0528ad471b8be9b520101c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzonspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, asker, subay, komutan, süper lig
trabzonspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, asker, subay, komutan, süper lig
Süper Lig'in eski yıldızı şaşırttı: Orduya katılarak Subay oldu
Eski Fransız milli futbolcu ve Trabzonspor'un forveti Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Fransız Guyanası'nda Subay olarak görev almaya başladı. 44 yaşındaki Malouda, 3. Yabancı Piyade Alayı'nda komutanlık yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Süper Lig'in eski oyuncusu Florent Malouda, Fransız Guyanası'nda Subay olduğunu duyurdu.
Eski Fransız milli futbolcu Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini 2018 yılında sonlandırdıktan sonra, Fransız Guyanası'nda Subay olarak yeni bir sayfa açtı. Trabzonspor forması da giyen 44 yaşındaki Malouda, Guingamp, Lyon ve Metz gibi kulüplerde oynadı. Fransız Guyanası'nda Kourou kentinde görev alacak Florent Malouda sosyal medya hesabından iddiaları doğruladı.
13 Haziran 1980 tarihinde dünyaya gelen Florent Malouda, futbolculuk kariyerinde Lyon, Chelsea, Metz ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde oynadı. Fransa milli futbol takımıyla uluslararası başarılar elde eden oyuncu veda ettikten sonra Fransız Guyanası'nda Subay olarak görev almaya başladı.