https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/super-ligin-eski-yildizi-sasirtti-orduya-katilarak-subay-oldu-1092878460.html

Süper Lig'in eski yıldızı şaşırttı: Orduya katılarak Subay oldu

Süper Lig'in eski yıldızı şaşırttı: Orduya katılarak Subay oldu

Sputnik Türkiye

Eski Fransız milli futbolcu ve Trabzonspor'un forveti Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Fransız Guyanası'nda Subay olarak... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T21:56+0300

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Süper Lig'in eski oyuncusu Florent Malouda, Fransız Guyanası'nda Subay olduğunu duyurdu.Eski Fransız milli futbolcu Florent Malouda, profesyonel futbol kariyerini 2018 yılında sonlandırdıktan sonra, Fransız Guyanası'nda Subay olarak yeni bir sayfa açtı. Trabzonspor forması da giyen 44 yaşındaki Malouda, Guingamp, Lyon ve Metz gibi kulüplerde oynadı. Fransız Guyanası'nda Kourou kentinde görev alacak Florent Malouda sosyal medya hesabından iddiaları doğruladı.Florent Malouda kimdir?13 Haziran 1980 tarihinde dünyaya gelen Florent Malouda, futbolculuk kariyerinde Lyon, Chelsea, Metz ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde oynadı. Fransa milli futbol takımıyla uluslararası başarılar elde eden oyuncu veda ettikten sonra Fransız Guyanası'nda Subay olarak görev almaya başladı.

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