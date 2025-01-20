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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ukrayna-genelkurmay-baskanindan-rus-oresnik-hipersonik-fuzesiyle-ilgili-itiraf-1092854014.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rus Oreşnik hipersonik füzesiyle ilgili itiraf
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rus Oreşnik hipersonik füzesiyle ilgili itiraf
Sputnik Türkiye
Putin'in füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme olarak nitelediği Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik, Kiev'in kaygılarını giderek artırıyor. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T10:27+0300
2025-01-20T10:27+0300
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Rusya'nın yeni geliştirdiği Oreşnik hipersonik balistik füzesini vuracak imkan ve kabiliyete sahip olmadıklarını itiraf etti.Ukrayna basınına demeç veren Sırskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde Rus Oreşnik füzesini önleyebilecek hava savunma sistemleri bulunmadığının altını çizdi.Sırskiy, Ukrayna'nın Oreşnik füzesi karşısında neler yapabileceğinin sorulması üzerine "Maalesef, Oreşnik'i vurabilecek sistemlere henüz sahip değiliz. Ancak bu sistemleri ortaya çıkarmak için her şeyi yapmalıyız" yanıtını verdi.Oreşnik'in Ukrayna için bir tehdit olduğunu kabul eden Sırskiy, Kiev'in yeni Rus füzesini durdurabilecek sistemler edinmek için müttefikleriyle müzakereler yaptığını söyledi.Sırskiy ayrıca Ukrayna'nın özellikleri açısından Amerikan Patriot'tan daha kötü olmayacak kendi hava savunma sistemine sahip olabileceğini ve Kiev'in Batılı ortaklarından bunlardan birkaç adet aldığını sözlerine ekledi.Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini vurmuştu. Saldırıda, Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemi olan Oreşnik test edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söylemişti.Putin Batı'ya ‘Oreşnik’le düello önermiştiRusya lideri Putin, geçen ay canlı yayında düzenlenen ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.Putin’in Oreşnik ile ‘düello’ önerisi birçok yabancı medya kuruluşunun özel ilgisini çekmişti.Putin, yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle düzenlenecek bir bombardımanın nükleer saldırıya eşit olacağını ancak çevreye zarar vermeyeceğini de vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html
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ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, oreşnik , rusya, rus silahı, rus silahları, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, aleksandr sırskiy
ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, oreşnik , rusya, rus silahı, rus silahları, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, aleksandr sırskiy

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rus Oreşnik hipersonik füzesiyle ilgili itiraf

10:27 20.01.2025
© AP Photo / Vadim GhirdaUkrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Putin'in füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme olarak nitelediği Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik, Kiev'in kaygılarını giderek artırıyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Rusya'nın yeni geliştirdiği Oreşnik hipersonik balistik füzesini vuracak imkan ve kabiliyete sahip olmadıklarını itiraf etti.

Ukrayna basınına demeç veren Sırskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde Rus Oreşnik füzesini önleyebilecek hava savunma sistemleri bulunmadığının altını çizdi.

Sırskiy, Ukrayna'nın Oreşnik füzesi karşısında neler yapabileceğinin sorulması üzerine "Maalesef, Oreşnik'i vurabilecek sistemlere henüz sahip değiliz. Ancak bu sistemleri ortaya çıkarmak için her şeyi yapmalıyız" yanıtını verdi.

Oreşnik'in Ukrayna için bir tehdit olduğunu kabul eden Sırskiy, Kiev'in yeni Rus füzesini durdurabilecek sistemler edinmek için müttefikleriyle müzakereler yaptığını söyledi.

Sırskiy ayrıca Ukrayna'nın özellikleri açısından Amerikan Patriot'tan daha kötü olmayacak kendi hava savunma sistemine sahip olabileceğini ve Kiev'in Batılı ortaklarından bunlardan birkaç adet aldığını sözlerine ekledi.

Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini vurmuştu. Saldırıda, Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemi olan Oreşnik test edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söylemişti.

Putin Batı'ya ‘Oreşnik’le düello önermişti

Rusya lideri Putin, geçen ay canlı yayında düzenlenen ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı sırasında, Oreşnik füzesinin gücünü vurgulayarak Ukrayna ve Batı’ya bunu test etmeyi önermişti.
Rus lider, “Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok” ifadesini kullanmıştı.

Putin’in Oreşnik ile ‘düello’ önerisi birçok yabancı medya kuruluşunun özel ilgisini çekmişti.

Putin, yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle düzenlenecek bir bombardımanın nükleer saldırıya eşit olacağını ancak çevreye zarar vermeyeceğini de vurgulamıştı.
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